Завтра проведу Ставку щодо саме цього регіону, саме по захисту Запоріжжя та по всіх піднятих питаннях – звернення Президента
13 листопада 2025 року - 16:31

Є зелене світло на всіх напрямах двосторонньої співпраці – Володимир Зеленський за підсумками розмови з Ільхамом Алієвим

14 листопада 2025 року - 14:34

У Запоріжжі Президент ушанував пам’ять полеглих героїв

13 листопада 2025 року - 17:15

Президент поспілкувався з учнями однієї із запорізьких шкіл в укритті

13 листопада 2025 року - 16:59

13 листопада 2025 року - 16:25

Робоча поїздка Президента України на Запоріжжя
13 листопада 2025 року - 11:42

14 листопада 2025 року - 14:34

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Ільхам Алієв висловив підтримку та співчуття українському народові. Володимир Зеленський наголосив, що цієї ночі росіяни застосували проти українців сотні дронів і ракети, зокрема балістику. Є руйнування та пошкодження. Пошкоджене також Посольство Азербайджану. Ільхам Алієв засудив цей удар і наголосив, що росіяни не вперше ціляться в будівлю Посольства та в інші об’єкти, пов’язані з Азербайджаном.

Також обговорили двосторонні відносини й розвиток партнерства між країнами. Є зелене світло на всіх напрямах двосторонньої співпраці. Є хороший потенціал, який лідери домовилися реалізувати.

