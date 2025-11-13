Є зелене світло на всіх напрямах двосторонньої співпраці – Володимир Зеленський за підсумками розмови з Ільхамом Алієвим

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Ільхам Алієв висловив підтримку та співчуття українському народові. Володимир Зеленський наголосив, що цієї ночі росіяни застосували проти українців сотні дронів і ракети, зокрема балістику. Є руйнування та пошкодження. Пошкоджене також Посольство Азербайджану. Ільхам Алієв засудив цей удар і наголосив, що росіяни не вперше ціляться в будівлю Посольства та в інші об’єкти, пов’язані з Азербайджаном.

Також обговорили двосторонні відносини й розвиток партнерства між країнами. Є зелене світло на всіх напрямах двосторонньої співпраці. Є хороший потенціал, який лідери домовилися реалізувати.