Єдиний спосіб доправити українське зерно на світові ринки – це зупинити війну або хоча б усі військові дії в Чорному морі – Олег Устенко

Україна має достатні запаси зерна, щоб задовольнити внутрішній і світовий попит принаймні до кінця 2022 року, а то й у 2023-му, але для цього потрібно зупинити всі військові дії в Чорному морі. По це сказав радник Президента України з економічних питань Олег Устенко в коментарі американському виданню Newsweek.

Як зазначає видання, блокада українських портів військами РФ не дає Україні змоги продати надлишок харчової продукції за кордон. До повномасштабного вторгнення Росії Українська держава щомісяця експортувала Чорним морем понад 6 млн тонн зерна. Зараз через блокування портів Україна перенаправила експорт через залізничні та автомобільні шляхи. Але вони мають нижчу пропускну здатність, ніж порти. Наприклад, у квітні залізницею було вивезено лише 617 тис. тонн продукції.

Радник Президента зауважує, що російська сторона із самого початку агресії планувала блокаду українських портів з метою створення продовольчої кризи у світі, щоб якомога сильніше тиснути на Захід.

«РФ хотіла використовувати серед іншого їжу як зброю», – зазначив Олег Устенко.

«Вони одночасно розігрують різні карти на одному столі – енергоресурси, їжа, плюс проводять свою «військову операцію» на нашій землі та руйнують інфраструктуру, а також знищують усі наші продовольчі запаси», – пояснив він.

Як повідомив радник Президента, зараз Росія обстрілює будь-які кораблі, які з’являються в Чорному морі. Але якщо в регіоні буде оголошено припинення вогню, Україна швидко відреагує, і судна з зерном вийдуть із портів.

«Якщо бої припиняться, ми могли б зробити це майже одразу, тому що ми маємо доступ до основних портів», – сказав Олег Устенко.

«Я вважаю, що єдиний спосіб доправити зерно на світові ринки – це зупинити війну або принаймні припинити всі військові дії в Чорному морі», – наголосив він.