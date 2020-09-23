ЄС високо оцінив зусилля України щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі – Президент

Європейський Союз високо оцінив активну позицію України в Нормандському форматі задля мирного врегулювання ситуації на Донбасі та висловив готовність долучитися до української ініціативи зі створення Кримської платформи. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції за підсумками 22-го Саміту Україна – ЄС.

Глава Української держави розповів, що значна частина Саміту була присвячена питанню врегулювання ситуації на Донбасі та реалізації кроків з метою імплементації Мінських домовленостей.

«Європейські партнери високо оцінили наші зусилля на шляху до миру, а також – активну й конструктивну позицію України у Нормандському форматі», – констатував Володимир Зеленський.

Глава держави також повідомив, що отримав запевнення: санкції Європи діятимуть до повного відновлення суверенітету й територіальної цілісності України.

«Ми вдячні нашим партнерам за послідовність і підтримку. Нещодавнє рішення про санкції за будівництво залізничного переходу через Керченський міст її доводять», – наголосив Володимир Зеленський.

За його словами, учасники зустрічі детально обговорили регулярні порушення прав людини в тимчасово окупованому Криму та залучення ЄС до захисту кримчан, що страждають від тимчасової окупації й політичних переслідувань на півострові.

«Я радий, що Європейський Союз принципово готовий долучитися до нашої ініціативи щодо формату «Кримська платформа», – резюмував Президент.

Європейський Союз продовжуватиме підтримку територіальної цілісності України та засудження незаконної анексії Росією Кримського півострова, наголосив Президент Європейської ради.

«Підтримка з боку Євросоюзу Мінських угод і невизнання анексії Криму та Севастополя Росією залишаються з нашого боку непохитними. Санкції на підтримку цієї політики були продовжені 1 жовтня. Також у нас є конкретні персональні санкції проти осіб, які будували Керченський міст. Кроки Володимира Зеленського, спрямовані на подолання цього конфлікту, дуже важливі. Ми закликаємо Росію взаємно здійснювати такі кроки, щоб знайти мирне врегулювання, яке б поважало суверенітет і територіальну цілісність України. Ми закликаємо Росію виконати свої зобов’язання», – заявив Шарль Мішель.

Високий представник Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель підтримав слова Президента Європейської ради, а також від імені Президента Європейської комісії запевнив у повній підтримці суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України. Крім того, він підтвердив незмінність позицій щодо незаконної анексії Криму та підтримки повної імплементації Мінських угод.

Жозеп Боррель також наголосив на важливості партнерства України та інституцій ЄС. Свідченням цього він назвав підписання сьогодні, серед інших документів, програми, яка має підвищити стійкість України у протидії дезінформації та гібридним загрозам і сприяти розбудові громадянського суспільства.