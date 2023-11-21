Євроінтеграція – це не шлях подарунків, тож Україна виконує свою частину роботи – Володимир Зеленський за результатами зустрічі з президентами Європейської ради та Молдови в Києві

Україна виконує рекомендації, які потрібні для ухвалення політичного рішення про початок переговорів щодо членства у Європейському Союзі, і очікує на відповідний позитивний результат до кінця поточного року. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ після переговорів із Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем і Президенткою Республіки Молдова Маєю Санду в Києві.

«За десять років, що минули від початку Майдану, українці подолали значну частину нашого шляху до ЄС. Уся Європа повірила в Україну й зрозуміла нас. Українці змогли гарантувати всій Європі збереження свободи», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський висловив переконання, що візит до Києва в День Гідності та Свободи Президента Європейської ради та Президентки Молдови символізує, що успіх України на європейському шляху – це успіх і для її сусідів.

«Наша співпраця з Молдовою, зокрема економічна, вже довела, що ми разом із партнерами здатні посилити наш регіон, нашу Європу та ефективно протистояти російським намаганням поширити агресію та бідність», – сказав він.

Президент повідомив, що під час зустрічі з Маєю Санду обговорив, як збільшити можливості для двох держав, зокрема щодо безпеки й робочих місць для громадян України та Молдови.

«Я впевнений, що народ Молдови разом з усіма нами, разом з усією Європою досягне соціальної справедливості й тривалого, стабільного економічного зростання», – заявив Володимир Зеленський.

Мая Санду зі свого боку наголосила, що народи України та Молдови обрали демократичний європейський шлях розвитку.

Вона закликала всі країни ЄС підтримати переговори про членство для України та Молдови на наступному засіданні Європейської ради в грудні в Брюсселі.

«Із розширенням ЄС найважливішими є дві речі – єдність і швидкість. На відміну від російської стратегії «розділяй і володарюй» нашою найпотужнішою обороною є єдність, ми маємо бути одним голосом, демонструючи, що наша колективна воля є непохитною та непорушною. Це не просто стратегічний вибір, це питання виживання та європейської стабільності», – зазначила Президентка Молдови.

Під час зустрічі Володимира Зеленського з Президентом Європейської ради було обговорено прогрес України у виконанні рекомендацій Європейської комісії для початку переговорів про членство в ЄС.

«Україна усвідомлює, що шлях будь-якої країни в ЄС – це шлях заслуг, а не подарунків. Свою частину роботи Україна реалізовує. Ми віримо, що і Євросоюз буде готовий пройти свою частину шляху назустріч – як це й було обіцяно, – щоб до кінця року, у грудні, результатом було таке бажане для нас політичне рішення про початок переговорів про вступ і наближення процесу повноправної інтеграції», – наголосив Глава Української держави.

Зі свого боку Президент Європейської ради Шарль Мішель відзначив прогрес України в наближенні до ЄС і зауважив, що цей процес реформ має тривати. За його словами, Євросоюз продовжить підтримувати Україну, оскільки російська війна становить загрозу і для європейської безпеки.

Шарль Мішель переконаний, що розширення Європейського Союзу зробить його сильнішим і сприятиме появі нових можливостей для захисту фундаментальних цінностей.