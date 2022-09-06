Європа – не місце для прогулянок російських убивць і тих, хто їх підтримує – звернення Президента України

Українці! Українки!

Маємо сьогодні важливі події.

Європейський Союз зробив суттєвий крок у візовому питанні щодо громадян Росії. Єврокомісія затвердила пропозицію призупинити спрощений візовий режим, який зараз діє між ЄС і Росією.

Звичайно, це ще не повний візовий бан. Але це вже демонструє громадянам держави-терориста, що вони несуть певну моральну відповідальність за агресію своєї держави проти України та всієї Європи.

Зараз така ситуація, коли не можна мовчати. І не можна не протидіяти терору. Абсолютно неприпустимо, що європейською територією можуть користуватися для туризму чи для шопінгу ті, хто в себе вдома, в Росії, не тільки підтримує розкол і знущання з Європи, а й працює на них. І не можна сприймати спокійно, що російські пропагандисти досі мають змогу перебувати у європейських країнах, щоденно брехати в репортажах і включеннях з європейських столиць. Брехати про Європу! Принижувати Європу! І при цьому перебувати у Європі. Абсурд, який треба негайно припиняти.

Я вдячний пані Президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та всім європейським лідерам, які підтримують візові обмеження для громадян Росії.

І маємо пам’ятати: окрім морального боку питання, це також питання елементарної безпеки. Вже неодноразово Росія спрямовувала кілерів у Європу під виглядом звичайних туристів. На шпиль у Солсбері, на німецькі вулиці та склади зі зброєю в Чехії вони вже надивилися. Досить. Європа – не місце для прогулянок убивць і тих, хто їх підтримує.

Друга важлива новина – звіт МАГАТЕ. Місія, яка побувала на Запорізькій атомній станції, представила документальний підсумок своєї роботи. У звіті відзначається присутність російської військової техніки на території АЕС, акцентований тиск на наших атомників і є чіткі посилання на російську військову окупацію. Це добре.

Щодо пропозиції генерального директора МАГАТЕ Гроссі створити зону захисту на станції, то треба дивитися на конкретний зміст такого інструменту: що саме може бути захистом? Якщо зміст цієї пропозиції полягає в демілітаризації території АЕС – а це логічно, бо саме російська військова присутність поставила Запорізьку станцію на межу радіаційної катастрофи, – то ми можемо підтримати таку демілітаризовану зону захисту.

У будь-якому разі відчувається, що сучасні міжнародні організації потребують значно ширшого мандату на свої дії. Я вважаю, що світ не просто заслуговує, а потребує того, щоб представники МАГАТЕ змусили Росію до демілітаризації території АЕС і повернення повного контролю Україні.

Якщо Росія поставила світ на межу радіаційної катастрофи, значить, у світу мають бути відповідні засоби, щоб поставити Росію в умови, коли держава-терорист буде змушена припинити терор.

Взяв сьогодні участь у низці важливих економічних заходів у Нью-Йорку – там перебуває наша урядова делегація на чолі з першим віце-премʼєр-міністром Юлією Свириденко.

Протистояння російському терору й захист нашої держави відбуваються на різних рівнях. Оборона йде поряд із дипломатичними зусиллями, інформаційною роботою та обовʼязково – економікою.

Збереження і створення нових робочих місць в Україні, залучення інвестицій і бізнес-проектів, розширення логістичних можливостей, захист наших потреб у фінансовій допомозі – все це абсолютно необхідно. І необхідно зараз, коли війна триває.

Одна з найвідоміших бірж – Нью-Йоркська фондова біржа – це одне з найкращих місць для привернення економічної уваги світу до України. І сьогодні на біржі був український день. І цей український день розпочав глобальну кампанію промоції нашого економічного потенціалу. Ми зробимо все, щоб провідні світові бізнеси працювали з Україною і в Україні. Очевидно, що ключовий виклик при цьому – безпековий. Постійно вдосконалюємо наші можливості реагувати на цей виклик – захищати нашу державу й наших людей.

Хочу сьогодні подякувати бійцям, які особливо відзначились у цьому.

Тільки за першу половину сьогоднішньої доби вдалося збити п’ять із шести російських ракет Х-101. Це дорога втрата для Росії. І це порятунок багатьох українських життів.

Чотири з цих ракет збили військовослужбовці повітряного командування «Південь». Молодці, хлопці!

Також особливо дякуємо сьогодні воїнам 79-ї десантно-штурмової бригади, яка на донецькому напрямку героїчно стримує ворога.

До речі, хочу звернутися сьогодні до всіх наших людей, які створюють інформаційну картину – так чи інакше. Будь ласка, звертайте свою увагу й увагу суспільства на те, що жорстке протистояння триває майже по всій лінії фронту. Це тисяча триста кілометрів активних бойових дій. І це просто несправедливо, коли про окремі ділянки фронту говорять дуже багато, а про інші ніби забувають. Хоча наші воїни на багатьох напрямках – абсолютні молодці, абсолютні герої.

І на Донбасі, і на Харківщині, і в Запорізькій області, і на півдні, і в прикордонних районах півночі та сходу країни. Захист усієї держави потребує однаково щирої та серйозної уваги.

Провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача – максимально швидко й точно вирішуємо всі питання, пов’язані з просуванням наших Збройних Сил, знищенням окупантів. 50 тисяч російських життів уже пішло на цю абсолютно безглузду для Росії війну. І окупантів не хвилює навіть такий рівень втрат.

А нас хвилює кожне життя наших героїв, наших захисників і захисниць. Ми робимо все, щоб берегти життя українців. І я вдячний партнерам, які допомагають нам із цим.

Сьогоднішній мій дипломатичний день почався о 8-й ранку з розмови з пані Ненсі Пелосі, спікеркою Палати представників США. Як завжди, продуктивно й дуже тепло. Скоординували наші кроки в захисті України та свободи як такої від російської агресії.

Вдень говорив з Премʼєр-міністром Нідерландів Марком Рютте про посилення санкційного тиску на Росію, про нову оборонну й макрофінансову допомогу нашій державі. Дуже вдячний.

Щойно говорив з новим Премʼєр-міністром Великої Британії пані Ліз Трасс. Це була її перша розмова в новому статусі з іноземним лідером – і це велика честь для України.

Я привітав пані Премʼєр-міністра з початком роботи на посаді й відчуваю, що ми зможемо побудувати глибокі та результативні відносини.

Час, коли пані Премʼєр-міністр починає роботу, дуже складний. Російський енергетичний шантаж, постійні намагання держави-терориста дестабілізувати політичну ситуацію у Європі й у вільному світі, постійна російська дезінформація...

Але, зберігаючи нашу єдність, працюючи у повній координації, ми й це можемо подолати.

Обговорили, як іще посилити тиск на Росію, щоб ціна за агресію для неї постійно зростала. І щоб так само постійно зростала оборонна підтримка нашої держави. Почув дуже вагомі слова й щодо нашої співпраці, і щодо майбутніх безпекових гарантій для України, і щодо відбудови нашої держави. Дуже важливо, що Велика Британія зберігатиме лідерську роль у консолідації вільного світу й захисті свободи.

Запросив пані Премʼєр-міністра відвідати нашу державу. І дякую за чітку впевненість у тому, що Україна й вільний світ неодмінно переможуть у цій війні, розвʼязаній Росією.

Дякую всім, хто захищає Україну та свободу!

Слава Україні!