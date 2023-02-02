Європейська комісія допоможе Україні у створенні системи дитячих будинків сімейного типу – Володимир Зеленський

Європейська комісія надасть Україні допомогу у реалізації реформи системи опіки та захисту дітей, позбавлених батьківського піклування. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у заяві для представників ЗМІ за результатами зустрічі з Президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві.

«Ми домовилися з пані Урсулою, що Єврокомісія допоможе нам почати реформу системи опіки та захисту дітей, які, на жаль, не мають батьківського піклування», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що замість інтернатів в Україні заплановано створити систему дитячих будинків сімейного типу. За словами Президента, розробкою цієї важливої реформи опікуватиметься спеціальний офіс.

«Це не лише інституційна зміна. Війна підштовхує нас, тож це – важлива цивілізаційна зміна для України. Це зовсім інше ставлення до людини, інше – правильне – ставлення до родини, до суспільства загалом», – розповів Глава держави.

Він зазначив, що сьогодні команда першої леді України Олени Зеленської зустрінеться з Президентом Єврокомісії та обговорить деталі цієї реформи, а також інші напрями співпраці в гуманітарній сфері.

Зі свого боку Урсула фон дер Ляєн зауважила, що Олена Зеленська розповідала їй про страждання українських дітей, які залишилися сиротами через російську агресію.

«Ми не можемо цього змінити, але можемо запропонувати їм розраду. Вони мають жити не в якихось закладах, а в родинах, щоб вони зростали в любові, мали впевненість і силу у своєму дорослому житті», – сказала Урсула фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що Європейська комісія підтримуватиме Україну, щоб усі сироти мали гідне піклування.

«Ми поділимося досвідом, надамо фінансову допомогу, щоб підтримати проектування цієї стратегії», – резюмувала Президент Єврокомісії.