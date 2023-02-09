Європейський Союз буде з Україною до її перемоги, а Україна буде в ЄС – Президент після засідання Європейської ради в Брюсселі

Європейський Союз має єдність щодо підтримки України, допоки наша країна не здобуде перемогу в боротьбі з російським агресором. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спільної з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем і Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн зустрічі з представниками ЗМІ після спеціального засідання Європейської ради в Брюсселі.

Володимир Зеленський відзначив символічність того, що на 351-й день розв’язаної Росією війни в Брюсселі на честь українського народу та воїнів лунав Гімн України й слова підтримки нашої держави, яка бореться за свою незалежність і спільну європейську свободу.

«Це абсолютно справедливо, що Україна традиційно бере участь у засіданнях лідерів Європейського Союзу. Українська мова звучить у дискусіях президентів і голів урядів ЄС, українська мова звучить у Європарламенті. Це вже забезпечено. І ми зробимо це частиною звичної європейської практики, коли Україна буде членом Європейського Союзу», – наголосив він.

Президент назвав одним із найголовніших результатів взаємодії України з ЄС побудову єдності, зокрема стосовно того, що Європейський Союз буде з Україною до її перемоги, а Україна буде в ЄС.

За словами Глави держави, на засіданні Європейської ради відбулася предметна розмова про те, що дає безпеку та захищає життя, гарантує стабільність, повертає справедливість, що повністю відповідає і українським, і європейським інтересам.

Володимир Зеленський подякував європейським партнерам за надані системи ППО. Водночас він зауважив, що в інтересах України та всієї Європи – зробити так, щоб Росія не могла виготовляти нові ракети, постійно бити ними по українських містах та інфраструктурі.

«Тому потрібно робити ще один крок і запроваджувати санкції проти всієї ракетної та дронової промисловості Росії, проти тієї частини їхньої IT-галузі, яка забезпечує російський терор», – наголосив Президент.

Глава держави акцентував, що його надихають заяви про те, що Європа буде з Україною до перемоги.

«І сьогодні я почув від лідерів деяких держав Європи готовність надати необхідну Україні зброю, зокрема бойові літаки», – розповів він.

Володимир Зеленський також подякував усім лідерам і громадянам Європейського Союзу за тепле ставлення до українців, за прихисток для тих наших людей, які рятували себе й своїх дітей від бойових дій.

«Мільйони наших громадян і мільйони громадян Євросоюзу побачили завдяки цій підтримці, що наші з вами спільні європейські цінності реально діють», – зазначив Глава держави.

Зі свого боку Шарль Мішель наголосив, що наступні тижні в Україні будуть вирішальними, тому Європа має демонструвати згуртованість.

Президент Європейської ради висловив переконання, що Україна має отримати максимальну кількість зброї, зокрема системи ППО, танки, а також іншу військову техніку.

Він підтримав українську формулу миру задля додержання норм міжнародного права та Статуту ООН, а також ініціативу щодо проведення спеціального «саміту заради миру».

Як наголосив Шарль Мішель, попри війну Україна продовжує виконання рекомендацій Європейської комісії, які були надані нашій державі при отриманні статусу кандидата на членство в ЄС.

Президент Європейської ради зазначив, що ЄС продовжуватиме санкційний тиск на Росію. Зокрема, триває підготовка 10-го пакету санкцій щодо країни-агресора. За словами Шарля Мішеля, ЄС використовуватиме інструмент блокування російських активів.

«Євросоюз – це Україна. Україна – це Європейський Союз. Європа – наш спільний дім. Ми все робитимемо задля цього», – сказав він.

Урсула фон дер Ляєн зі свого боку висловила переконання, що ЄС має продовжувати підтримувати Україну в протистоянні агресору, адже наша боротьба – це боротьба за незалежність, демократію та вільну Європу.

«Зараз потрібно мобілізуватися для того, щоб захистити європейський спосіб життя. Україна – це і є європейський спосіб життя. Ми – єдина родина. Члени цієї родини солідарні. Ви можете розраховувати на нашу допомогу, і ми будемо надавати вам повну підтримку зараз і в майбутньому, щоб ваш народ пройшов цю жахливу війну», – сказала Президент Європейської комісії.

За її словами, Євросоюз повністю підтримує українську формулу миру та працює зі своїми партнерами задля її реалізації.

Урсула фон дер Ляєн також наголосила: Росія має відповісти за кровопролиття, яке вона спричинила. Тож під час підготовки чергового пакету санкцій ЄС було взято до уваги матеріали, напрацьовані Україною в цьому напрямі. Очікується, що згадані обмеження позбавлять ресурсів російську військову машину.

Крім того, за її словами, триває процес збору доказів воєнних злочинів РФ, скоєних на території України, та створення суду задля притягнення всіх винних до відповідальності.

Президент Єврокомісії також високо оцінила кроки України на шляху приєднання до ЄС.

«Результати вашої роботи продемонстрували, що ви спроможні швидко, дуже якісно працювати навіть в умовах війни, коли ви боретеся проти агресора», – констатувала вона.

Урсула фон дер Ляєн запевнила Володимира Зеленського, що ЄС буде поруч з Україною у розбудові європейського майбутнього.