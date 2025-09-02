Європі потрібна нова мережа сучасного оборонного виробництва – звернення Президента до учасників Міжнародного економічного форуму «Амброзетті»

Шановні учасники форуму, шановна Італіє!

Я радий бути сьогодні з вами, навіть онлайн.

Дякую за запрошення та за увагу до України, до наших людей. Ми дуже цінуємо те, що люди в Італії чують нас, наших людей і підтримують нас.

Цей тиждень майже закінчився, і він був насичений важливими подіями.

Вчора в Парижі відбулася дуже успішна, на мою думку, зустріч коаліції охочих. Більшість учасників були з Європи – з усіх вільних європейських країн. Але також були присутні партнери з Канади, Японії, Австралії та Нової Зеландії. Італія відіграє дуже активну роль, і я дякую Джорджі Мелоні та її команді. Також був присутній спеціальний представник Президента Трампа Стів Віткофф. Ми також поспілкувалися з Президентом Трампом – це була одна з тих розмов, які можуть допомогти сформувати майбутню політику. А перед зустрічами у Франції була ще одна зустріч – у Копенгагені. Це була зустріч із Нордичними та Балтійськими країнами – одними з найміцніших партнерів. Вони підтримують нашу оборону та допомагають нам розвивати оборонну промисловість. Не тільки в Україні. Зараз ми будуємо перший спільний завод із виробництва зброї в Данії. Це сучасне підприємство. Це частина нашої оборонної стратегії – спільно виробляти зброю, модернізувати оборонне виробництво у Європі та об’єднати Європу в цій роботі. Це надзвичайно важливо для сучасної промисловості, сильних робочих місць і для того, щоб Європа залишалася конкурентоспроможною у світі. Я сподіваюся, що Італія також приєднається до нас у реалізації цих проєктів спільного виробництва. Насправді Європі потрібна нова мережа сучасного оборонного виробництва – така, де країни підтримують одна одну, виробляючи засоби захисту для себе і для всієї Європи. Це зробить Європу набагато сильнішою і стійкішою.

Отже, я хочу поділитися кількома думками, лише деякими речами, які, безсумнівно, вплинуть на нашу спільну безпеку.

По-перше, незважаючи на те що Росія намагається продовжувати цю війну, ми вже почали будувати систему безпеки, яка може підштовхнути Росію до миру.

Звичайно, я не можу зараз розкрити всі подробиці – багато з них є дуже чутливими і стосуються військової сфери. Але ми готуємо силу – на землі, в повітрі та на морі – яка, просто працюючи за планом, тиснутиме на Росію, щоб вона припинила війну.

Наприклад, якщо ми матимемо достатньо систем для збиття російських ракет і дронів, зокрема іранських дронів, Росія матиме менше шансів продовжувати війну. Головним інструментом війни Росії є вбивство цивільних осіб у наших містах – саме тому ми працюємо з нашими партнерами над тим, щоб отримати більше систем протиповітряної оборони і кращої якості, а також сучасні винищувачі, щоб обмежити можливості Росії наносити удари. Це підштовхне їх до миру. І ми дійсно розраховуємо на підтримку Америки в цьому, і наші команди, як європейські, так і американські, будуть працювати над цим.

Отже, коли ми говоримо про гарантії безпеки для України, у коаліції охочих є 35 країн, і 26 із них готові допомогти реальною підтримкою безпеки. Це велика зміна. Це сильні країни, і Італія, авжеж, є однією з них. Президент Трамп підтвердив: Америка готова взяти участь. Протягом найближчих тижнів ми обговоримо з кожною країною, що саме вони можуть зробити. І важливо, щоб гарантії безпеки почали працювати вже зараз – під час війни, а не тільки після її закінчення.

Другий момент. Вчора ми мали розмову з Президентом Трампом. До розмови також долучилися європейські лідери, серед яких, звісно, була й Джорджа Мелоні. Ми детально обговорили, як наблизити ситуацію до миру. Президент Трамп очікує на сильнішу Європу – з кращою координацією між Європою та Сполученими Штатами. Водночас він дуже розчарований деякими європейськими країнами, особливо Угорщиною та Словаччиною, оскільки вони продовжують купувати російську нафту. Це означає, що вони допомагають фінансувати російську військову машину.

Америка хоче серйозно скоротити доходи Росії від експорту енергоносіїв – і це правильний шлях. Чим менше грошей Путін заробляє на нафті, тим менше він може витратити на війну і дестабілізацію інших країн. Будь ласка, майте це на увазі: енергетична незалежність від Росії також є ключовим фактором міцних відносин зі Сполученими Штатами.

Зараз в Україні я маю зустрічі з Антоніу Коштою, Президентом Європейської ради, та, до речі, з Прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, і ми також будемо обговорювати це питання. І важливо, щоб Прем'єр-міністр Орбан також почув ці сигнали від Сполучених Штатів, безпосередньо від Президента Трампа, – сигнал про російську нафту.

І, нарешті, третій момент.

Коли ми говоримо про мир – це мир у Європі, про безпеку та гарантії безпеки, ми також маємо говорити про підтримку європейського бізнесу – наших галузей промисловості, наших робочих місць та нашої ролі у глобальній конкуренції. Сильна Європа – це Європа, яку світ хоче бачити своїм економічним партнером. Це має залишитися незмінним.

В Україні ми вважаємо, що проєкт відбудови нашої країни після війни є фундаментальним економічним проєктом для всієї Європи. Нещодавно ми були в Римі на Конференції з питань відновлення України. Дуже дякую! Дякую, Італіє! Сильною стороною цієї Конференції була присутність бізнесу – у ній взяли участь багато компаній. І я вірю, що відбудова України має сприяти зростанню та розвитку кожної європейської країни. Саме тому ми дуже розраховуємо на участь таких сильних гравців, як Італія та італійський бізнес. Будь ласка, будьте активними в цьому. Для нас членство України у Євросоюзі та відбудова України також є елементами безпеки. Джорджа Мелоні підтримує нас у цьому. І я дуже сподіваюся, що участь Італії буде дійсно сильною і помітною. Дуже дякую! Дякую, Італіє! Дякую за зустріч, за запрошення. І я готовий відповісти на ваші запитання.