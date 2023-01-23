Їздити за кордон із недержавною метою посадовцям більше не вдасться – звернення Президента України

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Коротко звітую про сьогоднішній день.

Перше – військові справи. Сьогодні було кілька докладних розмов із нашими командувачами щодо ситуації на оперативних напрямках.

Іноді здається, що дехто в тилових містах повністю забув про війну та почав ігнорувати реальність, користуючись захистом наших героїв.

Не зважати на війну – це така розкіш, якої ніхто собі дозволити не може.

Жорстокі бої тривають на основних оперативних напрямках, зокрема на Донбасі.

Ворожі обстріли та штурми – цілодобово. Але битва за Донбас триває. Битва за південь триває. Ми бачимо, які сили накопичує Росія та знаємо, як відповідати.

Буде відповідь ворогу, безумовно, і на чергові терористичні обстріли наших прикордонних територій – Сумщини, Харківщини.

Україна не проявить слабкості. Держава не проявить слабкості.

Підписав сьогодні кілька важливих указів. Є принципове рішення РНБО щодо виїзду чиновників за кордон. Це стосується всіх посадових осіб центральної влади, різних інших рівнів місцевої влади. Це стосується правоохоронців, народних обранців, прокурорів та всіх тих, хто має працювати на державу й у державі. Хочуть відпочивати зараз – будуть відпочивати поза межами державної служби. За кордон їздити на відпочинок чи з якоюсь іншою недержавною метою посадовцям більше не вдасться.

В пʼятиденний строк Кабмін має розробити такий порядок перетину кордону посадовими особами, щоб підставою могло бути лише реальне службове відрядження.

Інше сьогоднішнє рішення РНБО стосується нашої духовної незалежності, яку ми посилюємо й будемо посилювати. Запроваджені санкції проти 22 осіб – громадян Росії, які, прикриваючись духовністю, підтримують терор та геноцидну політику.

Вже є також кадрові рішення – частина сьогодні, частина буде завтра – щодо управлінців різного рівня в міністерствах та інших структурах центральної влади, і в регіонах, і в правоохоронній системі.

Провів кілька нарад, які стосувалися нашої міжнародної активності. Щодо підсумків «Рамштайну» й того, що вдалося отримати для України. Друга нарада – щодо нового етапу нашого дипломатичного марафону, який був розпочатий після мого візиту у Вашингтон. Переговорів різного рівня з лідерами держав-партнерів – це ті, про які можемо сказати відкрито, – у мене було понад 30.

Цей марафон дав дуже потрібні нам результати, реальне посилення оборони. Зараз ми працюємо над тим, щоб наповнити лютий ще більш предметними контактами з лідерами.

Сьогодні ж звернувся до учасників зимової зустрічі американських бізнес-лідерів, що входять до Національної асоціації торгово-промислових палат штатів. Це понад 100 000 підприємців, які забезпечують зайнятість близько половини робочої сили в Америці.

Важливо, щоб американці на всіх рівнях знали й відчували, якою важливою та історично необхідною є наша співпраця – України та США.

І ще одне.

Завтра вже рівно 11 місяців повномасштабної війни. Це буде 335-й день. День, який ми пройдемо так само, як і 334, обʼєднавши всі наші сили заради одного – заради перемоги. Заради перемоги України.

Не когось проти когось із-поміж нас самих. А заради всієї України. Заради перемоги всієї нашої держави у війні за свободу й незалежність для всіх українців.

Це буде. І всі кроки, які для цього необхідні, будуть зроблені.

Я дякую всім нашим воїнам на фронті! Окремо сьогодні відзначу наших зенітників Повітряних сил – ви дали нам гарний день. Збиті літаки росіян, гвинтокрил, ракети.

А також окремо дякую бійцям 35-ї окремої бригади морської піхоти й 79-ї окремої десантно-штурмової бригади за хоробрість і потрібні Україні результати на Донецькому напрямку. Дякую, хлопці!

Дякую всім, хто стійко захищає позиції нашої держави!

Слава Україні!