Юлія Соколовська на Digital Social Forum розповіла про переваги централізації соціальних виплат

Заступниця керівника Офісу Президента України Юлія Соколовська взяла участь у форумі «Digital Social Forum: Формуємо спроможність замість залежності», організований Міністерством соціальної політики України за підтримки Всесвітньої продовольчої програми (WFP) та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

Виступаючи на панельній дискусії «Доступність і прозорість соціальної підтримки», Юлія Соколовська подякувала за участь у форумі головам комітетів Верховної Ради, представникам міністерств і регіонів. На її переконання, таке широке залучення до розв’язання соціальних питань сприятиме переходу від критичного до стратегічного реагування.

Заступниця керівника Офісу Глави держави акцентувала на важливості централізації виплат. Вона виокремила три важливі переваги централізації.

По-перше, це сприяє прозорості, уніфікації, стандартизації процесів, які важливі як для системи управління величезним масивом коштів, так і для отримувачів цих виплат.

«Централізація знімає питання різного трактування методології нарахування одних і тих самих виплат у різних регіонах. Людина повинна чітко розуміти як їй нарахована та чи інша виплата», – зазначила вона.

По-друге, централізований масив даних дасть державі змогу простіше затверджувати й проектувати політику.

По-третє, це допоможе ефективніше використовувати людський ресурс.

«Не потрібно витрачати інтелектуальний ресурс і людський капітал на технічні речі, які може робити система. Наше завдання – вивільнити людей у регіонах для того, щоб вони розуміли свою громаду й те, з якими проблемами стикаються жителі, де потрібна допомога», – зауважила Юлія Соколовська.

За її словами, централізація виплат неможлива без підтримки Верховної Ради України. Заступниця керівника Офісу Президента подякувала парламенту за командну роботу й висловила сподівання на подальшу плідну співпрацю в напрямі цифровізації.

Віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, який також узяв участь у форумі, зазначив, що цифровізація соціальної сфери – це найбільший цифровий проект у нашій країні.

Він зауважив, що українці вже зараз активно користуються соціальними онлайн-сервісами. За його словами, понад 1,2 млн осіб мають у «Дії» цифрове пенсійне посвідчення, понад 400 тисяч дітей зареєстрували через «єМалятко», а довідки про страховий і трудовий стаж завантажили 5 млн громадян.

«Це доводить зручність та актуальність таких послуг. Тому навіть під час війни продовжуємо трансформувати сферу, реагуючи на виклики часу цифровими рішеннями», – сказав він.

Михайло Федоров подякував Міністерству соціальної політики, Офісу Президента й міжнародним партнерам і донорам – Програмі розвитку ООН в Україні та уряду Швеції, Фонду Східна Європа, Фонду Євразія, командам WFP, UNICEF та програми EGAP за спільну роботу.