Юлія Соколовська на міжнародній конференції: Відновлення людини та прав постраждалих під час війни потребує нових правових регулювань та інструментів

Заступниця керівника Офісу Президента України Юлія Соколовська взяла участь у Міжнародній конференції «Свобода або страх», присвяченій 75-й річниці ухвалення Загальної декларації прав людини.

«Працюючи з питаннями відновлення людського капіталу внаслідок війни, надання базових послуг громадянам, забезпечення прав постраждалих, важливо усвідомлювати, що ми не можемо вмістити війну в норми, інструменти мирного часу, навіть в усталені звичаї та механізми, які сформувалися після завершення попередніх воєн у світі. Ми маємо вибудовувати нові конструкції, використовуючи сучасні інструменти та ідеї», – зазначила вона.

За словами Юлії Соколовської, люди мають відчувати, що не самі, що для кожного є місце в соціумі та що держава працює над компенсуванням їхніх втрат, фізичних, моральних, матеріальних обмежень.

Заступниця керівника Офісу Президента зазначила, що вже напрацьовано законодавчі ініціативи щодо створення реєстрів шкоди життю та здоров’ю, завданої російською війною нашим громадянам. Окрему увагу приділили питанню дітей. Запропоновано інструменти для оцінювання потреб постраждалих, ведення кожного випадку та супроводу. Також передбачають створити централізовану базу постраждалих від держави-агресора, облікувати дані про втрати, щоб забезпечити відшкодування Росією завданих збитків державі та кожній конкретній людині.

Юлія Соколовська окремо відзначила роль громадянського суспільства та міжнародних організацій у питанні захисту прав людей і відновлення людського капіталу. Зокрема, ідеться про експертну допомогу й адвокацію, забезпечення потреб людей.

Захід організовано Офісом омбудсмена України спільно з Офісом Президента та Міністерством закордонних справ України, щоб привернути увагу до сучасних викликів, пов’язаних із правами людини, а також сприяти обміну досвідом та створенню нових підходів, спрямованих на відновлення прав постраждалих і досягнення цілей сталого розвитку.