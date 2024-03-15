Юлія Соколовська під час зустрічі зі студентами КНУ ім. Т. Шевченка розповіла про нові можливості для молодих науковців

Заступниця керівника Офісу Президента України Юлія Соколовська поспілкувалася зі студентами Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Зустріч відбулася в межах програми «Менторство для лідерів: європейська інтеграція та відновлення України».

Юлія Соколовська розповіла молоді про напрями державної політики збереження й розвитку людського капіталу в Україні.

Зокрема, йшлося про відновлення фізичного та психічного здоров’я людини, розвиток можливостей для побудови кар’єри для молоді, формування нових активних програм зайнятості та підприємництва, трансформаційні зміни в освіті та інноваціях.

Заступниця керівника Офісу Глави держави окремо анонсувала, що Фонд Президента України з підтримки освіти, науки та спорту запустить програми, що сприятимуть розвитку людського капіталу. Незабаром умотивовані молоді науковці й талановиті майбутні магістри зможуть одержати фінансову підтримку для проведення наукових досліджень або здобути освіту в найкращих світових університетах. Фонд Президента також планує започаткувати програму, орієнтовану на підготовку аспірантів і магістрів для галузей, які сприятимуть відновленню та відбудові країни.

Молодь зможе трансформувати здобуті знання у нові пріоритетні напрями розвитку нашої держави, впроваджувати прогресивні методики у державне управління. Її внесок та нові наукові розробки мають стати міцним фундаментом відновлення України.

На думку Юлії Соколовської, прогресивну, освічену молодь також можна залучати до пошуку методів обліку збитків, завданих військовою агресією Росії, механізмів її відшкодування, включно з реституцією, компенсацією, реабілітацією та сатисфакцією.

