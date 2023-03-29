Юлія Соколовська презентувала нові цифрові інструменти, покликані допомогти громадянам отримати пенсію, збільшити її для себе та рідних

Заступник керівника Офісу Президента України Юлія Соколовська спільно з міністром соціальної політики України Оксаною Жолнович та головою Пенсійного фонду України Євгеном Капінусом провела брифінг на тему «Нові можливості добровільної участі в пенсійному страхуванні», під час якого було презентовано нові цифрові інструменти.

Юлія Соколовська звернула увагу на те, що поряд із забезпеченням поточних пенсійних потреб (індексація, виплати на деокупованих територіях тощо) розробляються та впроваджуються нестандартні інструменти допомоги людям: добровільне страхування та благодійні пожертви в солідарній системі. Вони максимально прості та втілюються в кілька кліків.

Заступниця керівника Офісу Глави держави акцентувала увагу на низці нововведень стосовно добровільного пенсійного страхування.

«Ми всі знаємо, що основне для отримання пенсії – це наявність страхового стажу. Тому багато хто переймається, чи зможе вийти на пенсію. У воєнний час ця проблема загострилася ще більше. На порталі Пенсійного фонду з’явився зручний інструмент, завдяки якому можна робити добровільні страхові внески, щоб набувати стаж і, відповідно, право на пенсію в солідарній системі не тільки для себе, а й для близьких», – розповіла Юлія Соколовська.

За її словами, це може бути актуальним насамперед для людей, які ще не є пенсіонерами, а саме:

- людей, які тимчасово виїхали, отримують доходи за кордоном, але хочуть потім мати пенсію в Україні;

- людей передпенсійного віку, які втратили роботу;

- працівників, які хочуть збільшити розмір своєї майбутньої пенсії, оскільки добровільні внески впливають на розмір зарплатні, із якої розраховується пенсійна виплата. Адже хороша пенсія залежить не лише від стажу, а й від розміру заробітної плати.

«Як це працює? Кожен, хто хоче докупити страховий стаж для себе, батьків, родичів, укладає на порталі договір і самостійно визначає, яку суму й коли сплачувати. Крім того, можна підтримати благодійними пожертвами й нинішніх пенсіонерів, сплативши до Пенсійного фонду деперсоналізовані чи персоналізовані внески», – зазначила Юлія Соколовська.

Вона висловила сподівання, що новий інструмент сприятиме залученню меценатів, підтриманню зв’язку з українцями за кордоном.

Детальну інформацію стосовно добровільних пенсійних внесків можна знайти на сайті Пенсійного фонду України.