Юлія Соколовська: Реформа дитячого харчування – це не лише перегляд меню та ремонт, а й дотримання санітарних норм; за порушення вимог винні відповідатимуть

Заступник керівника Офісу Президента Юлія Соколовська, радник-уповноважена Президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук та радник керівника Офісу Глави держави Вікторія Романова відвідали Хмельницький, де до місцевої лікарні звернулися з ознаками отруєння 92 учні Хмельницького навчально-виховного об’єднання № 1 «Школа – дитячий садок» та одна доросла особа, мати школяра.

У приміщенні Хмельницької обласної державної адміністрації відбулася зустріч з керівництвом області та представниками правоохоронних органів щодо розслідування отруєння дітей, у якій взяли участь міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін та голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів Владислава Магалецька. Також відбулася зустріч з батьками школярів і директором навчального закладу.

За результатами перевірки, яку провела Держпродспоживслужба, було виявлено стафілокок у чотирьох працівників їдальні (на руках, халатах тощо) та в їжі. Служба також розпочала позапланові перевірки. Відкрито кримінальне провадження, будуть взяті повторні проби.

«Реформа харчування у школах передбачає не лише зміну меню й ремонт приміщень, а й відповідальне ставлення персоналу до заходів гігієни та санітарних норм. Медичний огляд є не формальністю, а важливою умовою безпеки дітей. За допущення таких випадків недобросовісного ставлення до своїх обов’язків і невиконання санітарних норм кухарями та персоналом, а також за відсутність належного контролю з боку керівництва винні нестимуть реальну відповідальність», – наголосила заступник керівника Офісу Президента.

За словами Юлії Соколовської, директора школи, у якій отруїлися діти, рекомендовано відсторонити від виконання обов’язків. Крім того, буде проведена перевірка отримання санітарних книжок працівниками харчоблоку та наявності всіх необхідних аналізів і обстежень.

«Сьогодні-завтра всі з 14 госпіталізованих дітей будуть виписані з лікарні. На щастя, отруєння не призвело до непоправного. Але цей випадок має стати уроком для інших закладів – як важливо контролювати й дотримуватися всіх норм і правил», – зазначила Юлія Соколовська.