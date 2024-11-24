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ЮНІСЕФ збільшує підтримку вразливих категорій українців

25 листопада 2024 року - 17:03

ЮНІСЕФ збільшує підтримку вразливих категорій українців

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) розширює підтримку вразливих категорій українців. Про це представники фонду повідомили під час спілкування із заступницею керівника Офісу Президента України Іриною Верещук.

Зокрема, продовжиться допомога сім'ям із дітьми, які проживають у 30-кілометровій зоні від лінії зіткнення в семи областях. Їм надаватимуть 21 тис. 800 грн для підготовки до зими.

Виплати вже отримали понад 103 тис. людей, із яких 44 тис. — діти. Надалі ця кількість зростатиме. Крім того, майже 5 тис. родин надали побутове паливо.

Також триватиме програма, у межах якої одноразову допомогу в розмірі 10 тис. 800 грн отримають сімʼї з дітьми, які виїхали з громад Сумської та Харківської областей, де оголошена обов'язкова евакуація.

Крім того, з 350 до 800 зросте кількість шкіл на прифронтових територіях, які одержать грошові гранти від ЮНІСЕФ на модернізацію харчоблоків і підготовку до зими.

Ірина Верещук подякувала голові Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) Муніру Мамедзаде за підтримку, надану сотням тисяч українців з дітьми, та закликала до подальшого поглиблення співпраці.

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