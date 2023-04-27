З Головою КНР було обговорено реалізацію української формули миру, повернення з Росії депортованих дітей і неприпустимість постачання зброї до РФ – Президент України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час телефонної розмови з Головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном оговорювалися питання реалізації української формули миру, повернення з Росії депортованих українських дітей, звільнення полонених, а також забезпечення роботи Чорноморської зернової ініціативи. Про це Глава держави розповів під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів із Президентом Словаччини Зузаною Чапутовою та Президентом Чехії Петром Павелом у Києві.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна налаштована залучити до реалізації запропонованої формули миру якомога більшу кількість держав із метою тиску на країну-агресора.

«Щоб до цієї формули або на майданчик обговорення нашої формули було залучено якомога більше країн світу і вони могли б потім тиснути на Російську Федерацію, щоб відновити мир, відновити нашу територіальну цілісність», – зазначив Президент.

Глава держави повідомив, що під час телефонної розмови йшлося про необхідність відновлення суверенітету й територіальної цілісності України в межах кордонів 1991 року та важливість дотримання Статуту ООН.

«Про все це говорили й почули повагу до всіх цих принципів. Я вважаю, що це дуже важливо», – зазначив Володимир Зеленський.

Лідери України й Китаю також обговорювали питання повернення українських полонених і майже 20 тисяч дітей, депортованих російськими окупантами.

«Є моменти, у яких ми повинні підключати всіх, кого можемо, різні країни світу, щоб вони тиснули на агресора й терориста – Російську Федерацію, яка викрала стільки наших дітей», – сказав Президент.

За словами Глави держави, під час телефонної розмови із Сі Цзіньпіном ішлося про загрози блокування чорноморського зернового коридору.

«До війни ми були, напевне, найбільшим експортером зерна в Китай. І тому Росія, коли вона блокує це… Мені здається, всі зацікавлені країни повинні тиснути на Російську Федерацію, щоб не було блокування цього коридору», – зазначив він.

Крім того, під час спілкування з Головою КНР Президент наголосив на неприпустимості постачання зброї країні-агресору з боку будь-яких держав світу.

«Україна хотіла б, щоб усі держави розуміли ризики постачання будь-яких видів зброї для Російської Федерації. Я почув позитивну відповідь у цьому сенсі», – розповів Володимир Зеленський.