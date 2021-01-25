З ініціативи Глави держави уряд затвердив постанову про доступну іпотеку в межах 7% річних

На виконання завдання Президента України Володимира Зеленського Кабінет Міністрів затвердив постанову про здешевлення вартості іпотечних кредитів.

Глава держави неодноразово наголошував на важливості зменшення відсотка за кредитами на придбання житла. З минулої осені низка банків почала надавати іпотеку під 10%, але Президент поставив завдання знизити відсоткову ставку до 7%.

«Доступна іпотека була серед важливих пунктів моєї передвиборчої програми. Крім того, це черговий крок України в напрямку цивілізованого світу та забезпечення достойного життя наших громадян», – зауважив Володимир Зеленський.

Постанова «Деякі питання забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва з метою здешевлення вартості іпотечних кредитів», яку уряд затвердив сьогодні на виконання завдання Президента, передбачає, що Фонд здійснює компенсацію відсоткової ставки до рівня 7% річних за іпотечними кредитами, що надаються позичальникам на придбання житла, з метою здешевлення їхньої вартості. Компенсацію відсотків Фонд надає позичальникам, які отримали іпотеку у національній валюті в уповноваженому банку.

Скористатися цією компенсацією зможуть як громадяни України, які прагнуть купити квартиру, так і ті, хто хоче побудувати будинок самостійно.

Варто зазначити, що в іпотеку не можна буде придбати житло, яке побудоване до 2015 року.

Програма зі здешевлення вартості іпотечних кредитів запрацює в межах програми «Доступні кредити 5-7-9%».

Завдяки цій програмі іпотека стане доступнішою й більше родин, які потребують поліпшення житлових умов, зокрема молоді сім’ї, зможуть придбати нове помешкання.

Крім того, іпотечне кредитування сприятиме розвитку економіки та створюватиме додаткові стимули для молодих українців залишатися жити й працювати на батьківщині.

Ця постанова буде доопрацьована у Міністерстві фінансів протягом двох днів і подана на підпис Прем’єр-міністру до п’ятниці, 29 січня.