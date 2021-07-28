З ініціативи Олени Зеленської розпочалася робота над 30 двомовними аудіогідами в українських музеях

До 30-річчя української незалежності з ініціативи першої леді України Олени Зеленської розпочалася робота над створенням 30 аудіогідів українськими культурними осередками. Було підписано меморандум про співпрацю між Міністерством культури та інформаційної політики, Державним агентством розвитку туризму та медіасервісом MEGOGO.

«Тридцять двомовних аудіогідів – українською та англійською – дадуть змогу зануритись у велику українську культуру не лише нашим співвітчизникам, а й іноземним гостям та тим, хто приїхав сюди вивчати нашу мову. Запуск таких аудіогідів – важлива частина роботи в контексті культурної дипломатії. Ми не лише відкриваємо світ українцям, а й Україну світові», – зазначила Олена Зеленська.

Для запуску тридцяти аудіогідів Міністерство культури та інформаційної політики спільно з Державним агентством розвитку туризму обрало такі культурні об’єкти: Національний музей історії України, Збаразький замок, гетьманську резиденцію Чигирин, Шевченківський національний заповідник, музей в Опішні Полтавської області, Національний музей космонавтики в Житомирі тощо. Над виробництвом аудіогідів працюватиме команда медіасервісу MEGOGO.

Вже понад рік у межах напряму культурної дипломатії перша леді України розширює мережу україномовних аудіогідів у світі. Зараз українську можна почути у Великій Британії, Франції, Австрії, Латвії, Чорногорії, Італії, Литві, Киргизстані, Казахстані, Данії, Швеції й навіть Кенії.