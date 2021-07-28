З ініціативи Олени Зеленської у Лондонському Тауері запрацював аудіогід українською

За ініціативою першої леді України Олени Зеленської у межах проекту культурної дипломатії в Лондонському Тауері запустили двадцять сьомий у світі та перший у Великій Британії україномовний аудіогід.

У жовтні 2020 року дружина Президента, перебуваючи в Лондоні, була присутня під час підписання Меморандуму з Адміністрацією історичних королівських палаців про створення першого аудіогіда українською мовою у Великій Британії. Сьогодні у всесвітньо відомому Лондонському Тауері з'явилася можливість прослухати екскурсію українською.

Тауер – архітектурний символ Великої Британії, музей-пам’ятка. Ця фортеця розташована на північному березі Темзи, в історичному центрі столиці країни – Лондона. За час свого існування комплекс споруд встиг побути арсеналом, скарбницею, місцем зберігання королівських коштовностей, але найвідомішим Тауер став як в’язниця.

Для британців Тауер має особливе історичне значення. Нині це скарбниця з унікальними експозиціями, внесена до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

«За останній рік, починаючи з червня 2020-го, попри складну ситуацію в усьому світі та невпинну боротьбу з коронавірусом нам вдалося поширити українську мову 27 локаціями, запустивши аудіогіди у найвизначніших культурних пам’ятках планети. Впевнена, що це лише початок нашої великої місії. Є ще безліч цікавих місць у світі, де незабаром лунатиме українська мова», — розповіла Олена Зеленська.

Запуск першого аудіогіда українською у Великій Британії – це важливий крок для популяризації нашої культури та відкриття нових можливостей для українців, які живуть за кордоном або подорожують до інших країн.

Раніше перша леді ініціювала запуск україномовних аудіогідів у Франції, Чорногорії, Швеції, Данії, Узбекистані, Італії, Кенії та інших країнах світу.