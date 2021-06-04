З ініціативи Олени Зеленської україномовний аудіогід запрацював у Державному музеї мистецтв імені Ігоря Савицького в Узбекистані

У межах проекту першої леді України Олени Зеленської відбувся запуск україномовного аудіогіда в Державному музеї мистецтв імені Ігоря Савицького в Нукусі, Узбекистан.

«З кожним новим запуском українська мова шириться світом. І сьогодні ми запустили двадцять перший аудіогід у межах проекту та перший в Узбекистані – у місті Нукусі, яке, за версією британського видання The Telegraph, посіло друге місце серед найбільш екстраординарних туристичних напрямків у світі», – зазначила дружина Президента.

Державний музей мистецтв ім. І. В. Савицького – один з найбільших музеїв Узбекистану. Колекцію музею вважають другою у світі за значущістю та обсягом серед зібрань творів авангарду (зокрема туркестанського), а також найкращою художньою колекцією у регіоні Центральної Азії. Вона налічує близько 100 тисяч експонатів, що охоплює архаїку чотиритисячолітньої давнини та сучасний авангард.

У статті Musee Savitski Noukous Karakalpakstan. Le Louvre du Desert французька мистецтвознавиця Брижит Брефор назвала Нукуський музей імені Савицького «Лувром у пустелі». Атмосфера паризьких студій, що живе в кількох тисячах полотен художників початку ХХ століття, колекція зліпків світових шедеврів, що були виготовлені в майстернях Лувра й належали родині відомих французьких художників Фернана й Наді Леже, – ось що лежить в основі цих аналогій.

Ігор Савицький – засновник музею, художник, реставратор, етнограф, мистецтвознавець, заслужений діяч мистецтв Узбецької РСР. Народився 4 серпня 1915 року в Києві. У 1950-му переїхав жити в Каракалпакію (нині – автономна республіка на північному заході Узбекистану), де брав активну участь в археологічних та етнографічних дослідженнях, займався вивченням авангардного мистецтва й поповненням музейного фонду, у якому представлені картини не лише знаменитих, а й маловідомих художників.

Експозиція Нукуського музею тісно переплітається з українською історією. У його колекції широко представлена творчість українських художників, які працювали в різних течіях і напрямах, зокрема цілий пласт українського авангарду. Це роботи Климента Редька, Олександра Шевченка, Василя Лисенка, Наталі Максимченко, Олександра Єрмоленка, Марії Холодної, Беатриси Сандомирської, Ростислава Барто, Михайла й Миколи Недбайлів, Анастасії Сіцько-Дроздової, Ніни Зеленської, Ольги Ластівки-Жолдасової та багатьох інших. Колекція Ігоря Савицького згодом стала основою державного художнього музею, створеного ним у Нукусі в 1966 році.

За кілька років Ігорю Савицькому вдалося зібрати в музеї одну з найбільш повних колекцій образотворчого мистецтва туркестанського авангарду, чи не найбільш значуще зібрання декоративно-прикладного мистецтва Каракалпакстану, а також унікальну колекцію археологічних експонатів Давнього Хорезму. У 1984 році Ігор Савицький помер, і того ж року музею було присвоєно ім’я його засновника.

Проект із запуску аудіогіда був реалізований за підтримки Посольства України в Узбекистані.