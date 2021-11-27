З ініціативи Олени Зеленської в одному з найвідоміших музеїв  Африки запрацював україномовний аудіогід – 33-й у світі

У межах проекту першої леді України Олени Зеленської відбувся запуск україномовного аудіогіда в Меморіалі геноциду в Кігалі (Руанда). Під час церемонії Посол України Андрій Праведник віддав шану загиблим та переказав співчуття руандійському народу від імені уряду та народу України.

Меморіал – це центр пам’яті, що був заснований для вшанування загиблих під час геноциду в Руанді у 1994 році. У той час етнічна більшість країни – хуту – практично винищила етнічну меншість – тутсі. За приблизними підрахунками, жертвами геноциду стали близько мільйона людей, що становило 20% населення країни. Етнічну чистку підтримувало керівництво Руанди, що на той момент складалося з представників хуту. А також провладні ЗМІ, зокрема «Радіо тисячі пагорбів», яке навіть озвучувало в ефірах адреси майбутніх жертв. Пропагандисти порівнювали тутсі з «тарганами, яких треба винищити», таким чином дегуманізуючи суспільство.

Після зміни влади в Руанді у 1994 році розпочав роботу міжнародний трибунал із розслідування злочинів геноциду. У результаті кількох урядовців та командирів каральних загонів вдалося притягнути до відповідальності.

На території Меморіалу розташована братська могила, де поховано понад 250 тис. жертв насильства. Меморіальний центр – один із найвідвідуваніших музеїв Африки, його мета – запобігти геноцидам у світі. Частими відвідувачами Меморіалу є світові лідери та делегації іноземних країн.

Втілення проекту зі створення аудіоекскурсій українською в музеях світу було розпочато у 2020 році за ініціативою першої леді України Олени Зеленської. До проекту наразі приєдналися 18 країн. Зокрема, аудіотури українською проводяться в Колізеї (Італія), Версалі (Франція), галереї Альбертіна (Австрія) тощо. Україномовний аудіогід у Меморіалі геноциду в Кігалі став першим у Руанді та другим у Східній Африці.

«Україна пам’ятає власні трагедії геноцидів – Голодомор та Бабин Яр. Проте необхідно знати, що випадки геноциду у світі не припинилися. Найемоційніші експозиції Меморіалу – перелік імен і фотографії загиблих дітей та дорослих, їхні особисті речі. Вони ніби промовляють до відвідувачів: «Люди, це безумство не повинно повторитися!» Важливо, що тепер це свідчення про трагедію заговорило українською мовою – мовою людей, які добре знають, що таке геноцид. Адже, як написав один із відвідувачів у книзі відгуків: «Пам’ять – це зброя, що протидіє повторенню трагедії у майбутньому», – зазначила Олена Зеленська.

Проект реалізовано за підтримки Посольства України в Кенії.