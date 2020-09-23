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З ініціативи першої леді в Маріїнському палаці організовано екскурсії із сурдоперекладом

24 вересня 2020 року - 09:25

З ініціативи першої леді в Маріїнському палаці організовано екскурсії із сурдоперекладом

У Міжнародний тиждень глухих перша леді України Олена Зеленська запросила дітей і дорослих з порушенням слуху відвідати Маріїнський палац. Для них було організовано екскурсії жестовою мовою.

Маріїнський палац відвідали учні спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату № 18 м. Києва для слабочуючих дітей, а також діти та дорослі з громадських організацій, які займаються допомогою та соціальною адаптацією людей із порушеннями слуху. Це вперше, коли нечуючі люди мали можливість не просто оглянути зали та кімнати палацу, а ознайомитися з його історією жестовою мовою.

Маріїнський палац – церемоніальну резиденцію Президента України – було відкрито для широкого загалу 4 вересня 2020 року, уперше після 12 років реставрації. Всі охочі можуть відвідати палац у п’ятницю, суботу та неділю, з 10:00 до 17:00. А щочетверга з ініціативи першої леді Олени Зеленської у Маріїнському палаці проводяться безкоштовні екскурсії для школярів.

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