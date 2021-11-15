З ініціативи Президента України представники Міноборони і Держспецзв’язку вперше беруть участь у щорічних кібернавчаннях Cyber Flag 21

З ініціативи й за сприяння Президента Володимира Зеленського та США представники Міністерства оборони й Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України вперше в історії беруть участь у кібернавчаннях Cyber Flag 21. До організації та підготовки заходу був залучений Офіс Президента спільно з представниками посольств двох держав.

Навчання проводяться 18-19 листопада на онлайн-платформі «Стійке середовище для кібертренувань» (Persistent Cyber Training Environment, PCTE), яка перебуває під операційним управлінням сухопутних військ Збройних сил США та дає змогу організовувати тренування з віддаленим доступом із залученням окремих осіб, груп або місій.

Фахівці з кібербезпеки сектору безпеки й оборони України вперше в історії беруть участь у заході такого рівня, що також є одним із кроків щодо приєднання України до міжнародної спільноти в межах Cyber Flag. Це ініціатива США зі створення спільноти країн-союзників та партнерів задля поліпшення можливостей з виявлення, синхронізації й спільного реагування на змодельовані шкідливі дії в кіберпросторі, націлені на критично важливу інфраструктуру та ключові ресурси.

Володимир Зеленський приділяє значну увагу забезпеченню кібербезпеки, адже це питання набуває дедалі більшого значення в умовах швидкого розвитку та всеосяжного проникнення інформаційних технологій в усі сфери суспільного життя. У серпні цього року Президент підписав укази № 447/2021 та № 446/2021, якими затверджено Стратегію кібербезпеки України та рішення про створення в системі Міноборони кібервійськ відповідно.

В умовах зростання рівня асиметричних, гібридних, зокрема кібернетичних загроз, а також враховуючи їхній транскордонний характер, участь вітчизняних фахівців у кібернавчаннях Cyber Flag 21 відображає прагнення не тільки долучитися до найкращих світових практик, а й зробити власний внесок у сферу забезпечення кібербезпеки. Крім того, участь у заході є черговим кроком на шляху євроатлантичної інтеграції нашої держави, закріпленому в Конституції.