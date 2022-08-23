З ініціативи Президента України відбувся другий саміт Кримської платформи

Відбувся другий саміт Кримської платформи, ініційований Президентом України Володимиром Зеленським. У його роботі взяли участь представники близько 60 іноземних держав і міжнародних організацій. Зокрема, долучилися лідери «Великої сімки», представники Африканського континенту та країн Латинської Америки.

Через вимоги безпеки у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну цьогоріч саміт відбувся у форматі відеоконференції. Особисто для участі в заході до Києва прибув Президент Республіки Польща Анджей Дуда.

Відкриваючи саміт, Глава Української держави зазначив, що Україна має добре пропрацьований погляд на те, як відновити наш півострів Крим після вигнання російських окупантів.

«Тому ми додаємо до роботи Кримської платформи ще два напрямки: економічний і законодавчий. У нас є стратегія відновлення Криму – сьогодні її представлять у межах економічної панелі. І ми створюємо законодавчий фундамент для Криму після деокупації, а також для всіх тих, кому Крим значно більше, ніж дім», – сказав Президент.

Володимир Зеленський також повідомив, що цьогоріч Кримська платформа матиме продовження у вигляді парламентського саміту восени в Хорватії.

«Вже не онлайн, а з присутністю парламентських делегацій. Ми залучаємо всю силу демократій для захисту нашої держави та міжнародного правопорядку», – розповів він.

У межах заходу учасники розглянули питання безпеки та прав людини на окупованому Росією півострові, а також відновлення Автономної Республіки після звільнення.

Під час виступу на саміті Президент Республіки Польща Анджей Дуда наголосив, що Крим завжди залишався частиною України, і неможливо змиритися з окупацією півострова Росією.

«Після злочинів, після російської війни проти України, руїн і знищення українців ми не можемо повернутися до тієї лінії, що була до 23 лютого цього року. Треба звільнити всю територію України, разом із Кримом, у міжнародно визнаних кордонах», – зазначив Анджей Дуда.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, який приєднався до роботи саміту в онлайн-режимі, наголосив, що український народ має право захищатися й боронити свій Крим від російської навали.

«Ми сьогодні нагадуємо світу, що Крим перебуває в межах міжнародно визнаних кордонів України. Крим як частина України, не Росії», – сказав він і додав, що Канада й далі надаватиме підтримку нашій державі.

Зокрема, як розповів Джастін Трюдо, його країна разом із партнерами продовжуватиме санкції проти 1750 осіб та організацій з Росії та Білорусі. Також Канада надаватиме фінансову підтримку для посилення боротьби з російською дезінформацією.

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що міжнародна спільнота ніколи не прийме імперіалістичну незаконну анексію територій України Росією.

«Цей саміт демонструє, що партнери України об'єднані як ніколи», – переконаний він.

Канцлер запевнив у рішучій і непохитній підтримці України з боку Німеччини.

«Ми маємо безпрецедентні санкції, запроваджуємо їх разом із партнерами. Підтримуємо Україну фінансово й далі надаємо зброю. Надаємо новий пакет, що містить також деякі системи протиповітряної оборони», – розповів Олаф Шольц і додав, що Німеччина також активно працює над майбутньою відбудовою України.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон наголосив, що з початку анексії Криму Росією на півострові відбувається брутальне порушення прав людини, а Крим перетворювався на військовий плацдарм для атаки на інші території України. На його переконання, світова спільнота не повинна дозволяти зміни кордонів держав силою зброї.

«Перед лицем путінс ького нападу ми маємо й далі надавати українським друзям усю військову підтримку, гуманітарну, економічну, дипломатичну допомогу, якої вони потребують, аж поки Росія не припинить цієї жахливої війни й не забере свою потугу з усієї без винятку території України», – закликав Прем’єр-міністр Великої Британії.

Президент Французької Республіки Еммануель Макрон зазначив, що окупацією українського Криму Росія порушила фундаментальні норми міжнародного права. «Франція захищає правила, які регулюють міжнародні відносини й гарантують міжнародну безпеку. Саме тому Франція завжди підтримувала суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України та робитиме це», – сказав він.

«Боротьба за Крим є частиною боротьби за визволення України. У лютому російські війська використали Крим як плацдарм для нападу на південні регіони України. Вони використовують Крим для створення військового тиску на інші території, зокрема на Миколаїв та Одесу», – наголосив у відеовключенні Прем’єр-міністр Італії Маріо Драґі.

Президент Європейської ради Шарль Мішель зазначив, що з незаконної анексії Росією Кримського півострова у 2014 році почалася російська агресія стосовно українського народу. Він зауважив, що Росія перетворила Крим на плацдарм для вторгнення до інших регіонів України, а блокуванням українських портів на Чорному та Азовському морях спровокувала продовольчу кризу у світі.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зі свого боку зробила акцент на тому, що ЄС залишається з Україною із самого початку повномасштабного вторгнення та продовжуватиме допомагати стільки, скільки буде необхідно.

«Путін хотів позбавити Україну незалежності та яскравого майбутнього. Але трапилося інше. Україна завтра не лише відзначатиме 31-шу річницю своєї незалежності – тепер Україна стала кандидатом у члени ЄС», – зазначила вона.

Державний секретар США Ентоні Блінкен відзначив важливість саміту Кримської платформи, учасники якої мають наполягати, що Крим – це Україна.

«Ми повинні посилювати міжнародний тиск і збільшувати ціну для Президента Путіна та його прихильників, доки права українського народу та суверенної України не будуть відновлені», – сказав він і наголосив на важливості збереження гуманітарної, безпекової та дипломатичної підтримки України.

Ентоні Блінкен також привітав усіх українців із прийдешнім Днем Незалежності.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг констатував: за шість місяців повномасштабного нападу Росії на Україну наш народ продемонстрував свою спроможність опиратися агресії, а також те, що Путіну не вдасться зламати українців. НАТО цілковито солідарне з Україною, його країни-члени підтримують суверенітет і територіальну цілісність нашої держави, право боронити свою землю та обирати шлях у майбутньому.

«Президент Путін почав цю невиправдану війну. Він має сам її зупинити й забрати свою військову потугу з української землі», – заявив Генсек НАТО й додав, що країни Альянсу допомагали й допомагатимуть Україні в реалізації її суверенного права захищатися від ворога шляхом надання різних видів допомоги та обладнання. НАТО буде з Україною стільки, скільки потрібно, заявив Єнс Столтенберг.

«Кримська платформа – це надзвичайно важливий інструмент, який об’єднує багато країн та організацій. Всі вони виступають за територіальну цілісність і незалежність України. Ми всі виступаємо за те, щоб тимчасово окуповані території повернулися в Україну, щоб повернулися права людини, міжнародне право», – сказав у відеовключенні Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте й додав, що його країна й далі підтримуватиме Україну та її народ.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда наголосив, що агресія Росії проти України є обурливим актом, який похитнув основи міжнародного ладу не лише у Європі, а й в Азії. Він заявив, що як людина, котра народилася в Хіросімі, ніколи не потерпить застосування або загрози застосування ядерної зброї. Фуміо Кішіда нагадав, що Японія запровадила жорсткі санкції проти РФ, надала фінансову та гуманітарну допомогу Україні, зокрема оборонне обладнання.

За допомогою відеозв’язку до учасників заходу звернулися також Президент Словенії Борут Пахор, Президент Фінляндії Саулі Нііністьо, Принц Ліхтенштейну Алоїз, Президент Грузії Саломе Зурабішвілі, Президент Латвії Егілс Левітс, Президент Литви Гітанас Наусєда, Президент Естонії Алар Каріс, Президент Словаччини Зузана Чапутова, Президент Молдови Мая Санду, Президент Гватемали Алехандро Джамматтеї Файя, Президент Суринаму Чандрикаперсад Сантохі, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич, Генеральний секретар ОБСЄ Хельга Шмід, Генеральний секретар ГУАМ Алтай Ефендієв та інші світові лідери.

За результатами саміту учасники ухвалили Спільну заяву.