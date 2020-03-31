З ініціативи Президента Володимира Зеленського в Україні стартує освітній проект «Всеукраїнська школа онлайн»

Завдання держави – забезпечити кожній дитині вільний доступ до знань, наголошує Президент України Володимир Зеленський.
З цією метою Офіс Президента спільно з Міністерством освіти і науки, Комітетом Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, а також громадською спілкою «Освіторія» запускають проект «Всеукраїнська школа онлайн». Він забезпечить доступ до дистанційної освіти для всіх українських школярів з 5-го по 11-й клас на час карантину.
Трансляція проекту стартує у понеділок, 6 квітня. У межах проекту 40 педагогів з Києва фактично стануть учителями для всієї України. Наразі щодня відбуваються зйомки уроків за збалансованою шкільною програмою, яку розробило МОН спільно з учителями.
Викладаються такі предмети: українська мова, українська література, історія України, всесвітня історія, англійська мова, фізика, алгебра, геометрія, географія, хімія, біологія.
Зйомки навчального процесу відбуваються у Новопечерській школі м. Києва.
Крім того, на зйомках уроків присутні українські зірки: ведучі, музиканти, актори, спортсмени та інші. Вони відповідають на запитання, розв’язують задачі та проводять досліди разом з учителями.
Відеоуроки покажуть українські телевізійні канали, які на прохання Президента Володимира Зеленського охоче долучилися до цієї важливої соціальної місії.
Кожен клас закріплений за конкретними телевізійними каналами:
5-й клас – «ПлюсПлюс» та «112 Україна»;
6-й клас – ZOOM та NewsOne;
7-й клас – ZIK;
8-й клас – «Індиго» та УНІАН;
9-й клас – «Рада» та UA: Культура;
10-й клас – UA: Перший;
11-й клас – М1.
Трансляція уроків відбуватиметься щодня, з понеділка до п’ятниці. Початок о 10-й ранку. Старт трансляцій – 6 квітня.
Також відеоуроки можна буде переглянути щодня на офіційних сторінках Міністерства освіти і науки України у Facebook та на YouTube.
Закликаємо батьків стежити за розкладом уроків, заохочувати дітей до перегляду та долучатись до пізнавального контенту всією родиною. Залишаємось вдома! Вчимося вдома!