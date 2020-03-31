З ініціативи Президента Володимира Зеленського в Україні стартує освітній проект «Всеукраїнська школа онлайн»

Завдання держави – забезпечити кожній дитині вільний доступ до знань, наголошує Президент України Володимир Зеленський.

З цією метою Офіс Президента спільно з Міністерством освіти і науки, Комітетом Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, а також громадською спілкою «Освіторія» запускають проект «Всеукраїнська школа онлайн». Він забезпечить доступ до дистанційної освіти для всіх українських школярів з 5-го по 11-й клас на час карантину.

Трансляція проекту стартує у понеділок, 6 квітня. У межах проекту 40 педагогів з Києва фактично стануть учителями для всієї України. Наразі щодня відбуваються зйомки уроків за збалансованою шкільною програмою, яку розробило МОН спільно з учителями.

Викладаються такі предмети: українська мова, українська література, історія України, всесвітня історія, англійська мова, фізика, алгебра, геометрія, географія, хімія, біологія.

Зйомки навчального процесу відбуваються у Новопечерській школі м. Києва.

Крім того, на зйомках уроків присутні українські зірки: ведучі, музиканти, актори, спортсмени та інші. Вони відповідають на запитання, розв’язують задачі та проводять досліди разом з учителями.

Відеоуроки покажуть українські телевізійні канали, які на прохання Президента Володимира Зеленського охоче долучилися до цієї важливої соціальної місії.

Кожен клас закріплений за конкретними телевізійними каналами:

5-й клас – «ПлюсПлюс» та «112 Україна»;

6-й клас – ZOOM та NewsOne;

7-й клас – ZIK;

8-й клас – «Індиго» та УНІАН;

9-й клас – «Рада» та UA: Культура;

10-й клас – UA: Перший;

11-й клас – М1.

Трансляція уроків відбуватиметься щодня, з понеділка до п’ятниці. Початок о 10-й ранку. Старт трансляцій – 6 квітня.

Також відеоуроки можна буде переглянути щодня на офіційних сторінках Міністерства освіти і науки України у Facebook та на YouTube.

Закликаємо батьків стежити за розкладом уроків, заохочувати дітей до перегляду та долучатись до пізнавального контенту всією родиною. Залишаємось вдома! Вчимося вдома!