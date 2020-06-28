З ініціативи уповноваженого Президента України з прав дитини розпочалася Міжнародна онлайн-конференція «Діти та Інтернет – відповідь держави»

Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба у партнерстві з Американською асоціацією юристів «Ініціатива з верховенства права», ГО «Служба порятунку дітей», освітнім проектом #stop_sexтинг ініціював Міжнародну онлайн-конференцію «Діти та Інтернет – відповідь держави», яка триватиме з 11 до 31 серпня.

«Кількість злочинів сексуального насильства над дітьми збільшується. І онлайн, і офлайн. За статистикою IWF (Internet Watch Foundation), кожні п'ять хвилин в Інтернеті з’являється фото чи відео сексуального насильства над дитиною, 40% матеріалів зображують дітей віком до 10 років. Часто злочини офлайн відбуваються після знайомства з дитиною в Інтернеті. Тому нам необхідно працювати над безпекою дітей у Мережі. Ця ініціатива – можливість для фахівців вивчити міжнародний досвід та обрати оптимальні рішення для України», – зазначив Микола Кулеба.

Онлайн-конференція включає сім круглих столів для фахівців системи правоохоронних органів та державного сектору у сфері освіти та соціального захисту населення, які працюють зі злочинами, пов'язаними із сексуальним насильством над дітьми.

Під час круглих столів міжнародні експерти розповідатимуть про консультаційні лінії з онлайн-безпеки дітей для батьків, вчителів і дітей; освітні програми для поліції, суддів і прокурорів з питань документування, розслідування й судового процесу щодо випадків сексуального насильства над дітьми; особливості надання послуг сім'ям та дітям, які постраждали від насильства в Інтернеті.

Сьогодні відбувся перший круглий стіл, присвячений питанням розробки та реалізації корекційних і консультаційних онлайн-послуг для злочинців, що скоїли сексуальне насильство над дітьми, зокрема в Інтернеті.

Реєстрація на кожен круглий стіл в режимі онлайн відбуватиметься за кілька днів до дати виступу спікера, інформація про заходи висвітлюється на Facebook-сторінці Миколи Кулеби.