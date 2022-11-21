З нагоди Дня Гідності та Свободи і Дня Десантно-штурмових військ Президент вручив державні нагороди військовим і цивільним

У День Гідності та Свободи і День Десантно-штурмових військ України Президент Володимир Зеленський вручив високі нагороди військовослужбовцям і цивільним громадянам.

«Сьогодні в нас два свята, поєднані сміливістю й волелюбністю українців. І сьогодні я маю честь відзначити державними нагородами тих, чия відвага береже свободу України й чия допомога захисту України гідна згадки в підручниках історії нашої держави», – зазначив Володимир Зеленський під час зустрічі в Білій залі Героїв України в Маріїнському палаці.

Президент зауважив, що в цій залі вже традиційно відзначають тих, хто зробив вагомий внесок у захист України та українців і чия хоробрість стала частиною нашої героїчної історії.

Глава держави висловив подяку всім підрозділам Десантно-штурмових військ і родинам воїнів.

«Звільнення Київщини й Житомирщини, Харківщини та Херсонщини, міцна оборона Донеччини й Луганщини – у всьому цьому є сміливість і професійність Десантно-штурмових військ ЗСУ. І я впевнений, що настане день, коли ми подякуємо українським десантникам і за героїчний внесок у звільнення Донбасу та всього півдня нашої держави», – сказав Володимир Зеленський.

За його словами, зараз ворог втратив ініціативу й відчув, що сили оборони України можуть звільнити всю нашу землю.

«Ворог уже знає, що українці сильніші. І це сталося завдяки тому, що весь наш народ став на захист нашої держави, а також тому, що сумлінні люди у світі допомагають нам», – наголосив Президент.

«Маємо й надалі зберігати нашу об'єднану силу та нашу стійкість, щоб досягти головної мети – звільнення всієї української землі й усіх наших людей. Впевнений, що саме так і буде», – додав Володимир Зеленський.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять захисників, які віддали своє життя за Україну.

За особисту мужність і героїзм, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України Глава держави вручив орден «Золота Зірка» капітану Денису Макаровському, під командуванням якого розвідувальні групи забезпечували якісне проведення наземної та аеророзвідки, неодноразово завдавали значних втрат живій силі й техніці противника, зокрема завдяки навичкам і досвіду капітана. Військові під керівництвом Дениса Макаровського брали участь у знищенні підрозділу ворожого центру підготовки біля села Долина на Донеччині, відбитті атаки на Лозову, у боях за звільнення Лимана. У жовтні вони відбили понад 10 спроб наступу противника в районі Білогорівки Луганської області.

Президент також вручив «Золоту Зірку» дружині майора Віталія Бохонка, якому звання Героя України було присвоєно посмертно. Майор командував парашутно-десантним батальйоном біля Новоселівки Донецької області. В умовах переваги живої сили й техніки противника батальйон під його керівництвом утримав лінію оборони району та не допустив прориву ворога. Під час наступу противника Віталій Бохонок організував злагоджену дію мінометних розрахунків і ротних опорних пунктів, завдяки чому ворог не зміг зайняти вигідні позиції. Під час артилерійського обстрілу поблизу населеного пункту Зайцеве майор був важко поранений і помер від травм.

«Золоту Зірку» отримала мати загиблого Героя України сержанта Олега Мороза, який 24 лютого 2022 року зупинив просування ворожих сил біля населеного пункту Щастя. Ризикуючи своїм життям, воїн під щільним обстрілом вивів на середину мосту через річку Сіверський Донець автомобіль із великою кількістю вибухівки та підірвав його. Знищення мосту не дало противнику змоги захопити місто й прорвати лінію фронту. 10 червня 2022 року сержант Олег Мороз загинув у бою під Слов’янськом.

Крім того, Володимир Зеленський вручив відзнаку Президента України «Хрест бойових заслуг» полковнику Олегу Апостолу, який на початку вересня особисто керував десантно-штурмовими підрозділами під час деокупації Харківської області. Завдяки вмілим діям полковника та підпорядкованих йому підрозділів було знищено ворожу броньовану техніку, захоплено шість одиниць автотехніки та знищено особовий склад противника.

Найвищу військову відзнаку Президента отримав також капітан Олександр Корчинський, під керівництвом якого з 24 лютого 2022 року органи розвідки забезпечували якісне виконання бойових завдань. Зокрема, під час наступальних дій на Харківському напрямку його підрозділи виконували завдання на лінії зіткнення з противником та у ворожому тилу. Неодноразово брав безпосередню участь у бойових діях. Завдяки успішним діям підрозділів під командуванням капітана було забезпечено швидке просування основних сил оборони України. Олександр Корчинський уміло організував повітряну розвідку та якісне корегування вогню артилерії. Також під керівництвом капітана було проведено заходи з мінування ділянок місцевості та маршрутів висування противника на підконтрольній йому території.

Глава держави вручив «Хрест бойових заслуг» старшому лейтенанту Павлу Красюну. У кінці березня під час виконання бойового завдання розрахунком гаубиці Д-30 у взаємодії з мінометною батареєю лейтенант завдав вогневого ураження по живій силі та засобах противника в районах населених пунктів Калинівське та Костромка. Павла Красюн також уміло й рішуче здійснював командування артилерійською батареєю на напрямку дій бригади Нова Одесса – Єланець.

Крім того, з нагоди Дня Гідності та Свободи Президент вручив ордени Богдана Хмельницького І та ІІ ступенів, ордени «За мужність» І, ІІ та ІІІ ступенів, орден «За заслуги» ІІІ ступеня та медаль «За врятоване життя».