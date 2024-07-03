З нагоди Дня Національної поліції України Президент Володимир Зеленський зустрівся з правоохоронцями та вручив їм державні нагороди

Підрозділи Національної поліції разом з усіма іншими складовими Сил оборони та безпеки захищають Україну в боях проти окупанта, а в українських громадах забезпечують нормальність життя.

«Національна поліція здійснює евакуацію наших людей із прифронтових міст і сіл та допомагає тим, хто перебуває під російськими обстрілами. Поліцейські завжди прибувають на місця влучань російських ракет і дронів, завжди одними з перших надають допомогу абсолютно всім постраждалим», – зазначив Президент.

Зокрема, підрозділ Національної поліції України «Білі янголи» за час повномасштабної війни вже врятував понад 10 тисяч родин, майже 2,5 тисячі дітей із найнебезпечніших районів поблизу лінії фронту.

За час повномасштабної війни близько 850 працівників Національної поліції України відзначені державними нагородами. Сьогодні Володимир Зеленський вручив державні нагороди 20 співробітникам Нацполіції: ордени «За мужність» ІІ та ІІІ ступеня, княгині Ольги ІІІ ступеня й Данила Галицького.