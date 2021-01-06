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Вшанування Президентом України пам’яті Михайла Грушевського з нагоди Дня Соборності
Вшанування Президентом України пам’яті Михайла Грушевського з нагоди Дня Соборності

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З нагоди Дня Соборності Президент України поклав квіти до пам’ятника Михайлу Грушевському

22 січня 2021 року - 10:01

З нагоди Дня Соборності Президент України поклав квіти до пам’ятника Михайлу Грушевському

У День Соборності, 22 січня, Президент України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії вшанування пам’яті Президента УНР Михайла Грушевського.

Володимир Зеленський поклав букет квітів до підніжжя пам’ятника видатному державному діячу. Також біля меморіалу було встановлено кошик квітів.

У церемонії взяли участь Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Крім того, у зв'язку з роковинами трагічної загибелі активістів Революції Гідності Сергія Нігояна та Михайла Жизневського здійснено покладання квітів від Президента до місць загибелі Героїв України на вул. Грушевського у Києві.

Також на Алеї Героїв Небесної Сотні від імені Глави держави встановлено кошик квітів до пам’ятного хреста на місці загибелі активістів Революції Гідності.

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Вшанування Президентом України пам’яті Михайла Грушевського з нагоди Дня Соборності

22 січня 2021 року - 10:05
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