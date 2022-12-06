З нагоди Дня ЗСУ Глава держави присвоїв звання Героя України, вручив бойові прапори, почесні найменування та стрічки почесної відзнаки Президента

З нагоди Дня Збройних Сил України Президент Володимир Зеленський вручив високі державні нагороди військовослужбовцям, бойові прапори командирам військових частин, почесні найменування та стрічки почесної відзнаки Президента «За мужність та відвагу».

Урочиста церемонія відбулася в Маріїнському палаці в столиці.

«Зараз тут, у Маріїнському палаці – наші герої, рідні наших воїнів, командири й представники бойових бригад і підрозділів, які щойно прибули з фронту й знову повертаються на передову. Туди, де справді гаряче. Туди, де вони борються за нашу свободу, за нашу незалежність, за наших дітей. І я хочу сказати всім присутнім саме те, що сьогодні в серці, впевнений, кожного українця: я дякую вам! Я дякую всім солдатам, усім матросам, усім сержантам, старшинам, усім офіцерам, усім героям, генералам і обовʼязково – усім вашим татам і всім мамам, наші шановні українські воїни», – сказав Глава держави, звертаючись до присутніх.

Президент зазначив, що тисячі українців віддали свої життя, щоб настав день, коли на українській землі не залишиться жодного окупанта й коли всі наші люди знову будуть вільними.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять кожного й кожної, хто загинув на полі бою заради нашої країни й чиє життя стало частиною героїчної історії сміливості України.

Глава держави побажав усім присутнім перемоги, на яку заслуговують вони й увесь український народ.

«Усі наші батьки, наші діти заслуговують, наша держава й історія заслуговують нарешті здобути перемогу», – наголосив Президент.

Володимир Зеленський вручив орден «Золота Зірка» Герою України майору Євгену Соловйову, командиру екіпажу гвинтокрила Мі-8, який з 24 лютого бере безпосередню участь у захисті України від вторгнення Російської Федерації. Наприкінці березня здійснював бойовий політ і десантування військ і вантажу в заблоковане місто Маріуполь та евакуацію поранених захисників. На зворотному шляху гелікоптер Євгена Соловйова потрапив під ворожий обстріл, був уражений з ПЗРК та втратив один двигун. Маневруючи на гранично малій висоті та огинаючи рельєф місцевості, екіпаж Мі-8 виконав небезпечний політ над територією противника до аеродрому посадки на одному робочому двигуні. Євген Соловйов також брав участь у спеціальній операції під керівництвом ГУР Міноборони України з повернення під контроль України о. Зміїний.

Найвищу державну нагороду з врученням «Золотої Зірки» з рук Глави держави отримав старший лейтенант Дмитро Чавалах. Коли вночі 24 лютого 2022 року російські війська здійснили наступ у напрямку Херсона, підрозділ під командуванням лейтенанта відбивав біля міста Антонівський міст протяжністю 5 км, знищуючи ворожу техніку разом з особовим складом. Попри артилерійські обстріли, особисто намагався не допустити прориву противника та ухвалив рішення закріпитися поблизу мосту, щоб прикрити відхід наших підрозділів. Там був важко поранений пострілом ворожого снайпера.

Звання Героя України з врученням ордена отримав капітан Володимир Чорний. Його парашутно-десантна рота наприкінці лютого 2022 року, прибувши в район виконання завдань у Волновасі на Донеччині, одразу вступила в бій з ворогом. Своїми вмілими діями військовослужбовці роти знищили техніку й особовий склад противника та взяли в полон п'ятьох ворожих солдатів. У бою Володимир Чорний продемонстрував підлеглим приклад мужності та високого професіоналізму.

Крім того, Президент України вручив орден «Золота Зірка» рідним підполковника В’ячеслава Єрка, який був удостоєний звання Героя України посмертно. У перший день повномасштабного вторгнення РФ підполковник забезпечив виведення з-під ворожого удару авіаційної ескадрильї, чим урятував від знищення сім бойових літаків. Цього ж дня п’ять із них вступили в повітряний бій проти 12 літаків та восьми гелікоптерів Росії, котрі прямували, щоб завдати удару по Києву. У бою В’ячеслав Єрко підбив літак Су-25 та два ворожі гелікоптери Мі-24. Під час чергової спроби ворога атакувати столицю з повітря підполковник знищив іще один російський Су-35. Однак літак В'ячеслава Єрка також уразила ракета. Він встиг катапультуватися, однак російські льотчики, порушивши всі правила ведення збройної боротьби, розстріляли його в повітрі.

Глава держави також передав орден дружині та матері загиблого Героя України старшого лейтенанта Дениса Максишка, який з 24 лютого неодноразово успішно виконував бойові завдання. 14 березня у районі населеного пункту Прибузьке Миколаївської області в умовах постійних ворожих обстрілів з артилерії та авіації підрозділ під керівництвом Дениса Максишка завдав потужного вогневого ураження по позиціях загарбників, у результаті чого населений пункт було звільнено від окупантів. Але під час переміщення в район запасних вогневих позицій старший лейтенант потрапив під масований артобстріл і героїчно загинув, захищаючи особовий склад підрозділу.

«Золоту Зірку» Президент вручив родині Героя України майора Степана Тарабалки, який загинув 13 березня у повітряному бою під час відбиття масованого авіаційного удару. Майор здійснив самостійний пошук та вступив у дальній ракетний бій з винищувачами противника. Своїми рішучими діями Герой не допустив виходу ворога у район Житомира, що дало змогу запобігти завданню авіаційного удару з боку противника.

Крім того, Володимир Зеленський вручив відзнаку Президента України «Хрест бойових заслуг». Серед удостоєних цієї найвищої військової нагороди – командир 39-го зенітного ракетного полку полковник Костянтин Заіченко. З початку повномасштабних бойових дій полк під його керівництвом знищив чотири ворожі літаки Су-30, три вертольоти, дві крилатих ракети та понад 230 БПЛА. Загалом його формування знешкодило 241 засіб повітряного нападу противника. Також полковник зумів зібрати та відновити роботу підрозділів РЕБ, які разом з вогневими засобами забезпечили надійне прикриття від повітряних атак підрозділів Сухопутних військ на напрямках Щастя, Сєвєродонецьк, Кремінна, Рубіжне, Попасна, Ізюм, Сіверськ.

Відзнаку з рук Президента одержав молодший сержант Дмитро Казіков, який неодноразово демонстрував приклад мужнього та безстрашного морського піхотинця як у боях із ворожими силами, так і під час ліквідації наслідків обстрілів, надаючи допомогу цивільним. Також він здійснював евакуацію військовослужбовця з-під щільного вогню на полі бою.

Відзначений «Хрестом бойових заслуг» і командир розвідувальної роти капітан Богдан Копчатов, який був серед перших, хто зустрів ворога на Кримському перешийку. Після важких боїв за н. п. Чаплинка капітан узяв у підпорядкування взвод морських піхотинців, які в бою втратили командира, і разом з ними вийшов із району для перегрупування, керував виведенням сил і засобів з оточення. У складі розвідувального загону Богдан Копчатов продовжував ведення розвідки в Запорізькій області, де у березні зазнав важкого поранення внаслідок артилерійського обстрілу.

Відзнаку Президента також отримав молодший лейтенант Сергій Крижановський, який неодноразово виконував бойові завдання з прикриття позицій розвідувальних органів та відбиття штурму противника на сході України, зокрема поблизу Бахмута на Донеччині.

Глава держави відзначив і старшого сержанта Андрія Мухіна, танковий екіпаж якого давав гідну відсіч переважальним силам російської армії, протягом лютого – березня брав активну участь в обороні міста Харкова. Після того у складі танкового батальйону з честю та гідністю звільняв Харківську область від окупантів, знищивши велику кількість військової техніки та живої сили противника.

Відзначено й штурмана авіаційної ескадрильї капітана Артема Ханка, який із перших днів повномасштабної агресії Росії проти України виконує бойові завдання на літаках Су-24М та Су-24МР. Загалом здійснив 78 бойових вильотів для ураження особового складу й техніки противника, пунктів управління, логістичних центрів. Виконував спеціальні завдання зі знищення взводних опорних пунктів ворога, скупчення військової техніки на залізничних станціях, складів озброєння та боєприпасів, ведення повітряної розвідки. 29 вересня 2022 року після успішного виконання завдання у складі екіпажу Су-24М був уражений ракетами ППО ворога та вимушений катапультуватися.

«Хрест бойових заслуг» також одержав начальник штабу – перший заступник командира бригадної артилерійської групи підполковник Андрій Чотій. Він бере активну участь у звільненні українських територій Харківської області та налагодив ефективну взаємодію з іншими підрозділами ЗСУ. Під час наступальної операції сил оборони України завдяки вмілим діям підполковника Андрія Чотія знищено техніку ворога, зокрема батарею САУ 2С3, взвод РСЗВ «Ураган», КСП батальйону противника тощо.

Президент також нагородив захисників орденом Богдана Хмельницького І ступеня та орденами «За мужність» ІІІ ступеня.

З метою відзначення високого професіоналізму, бойових заслуг, мужності та відваги особового складу військових частин Глава держави вручив бойові прапори 15-й окремій бригаді артилерійської розвідки Сухопутних військ ЗСУ; 45-й окремій артилерійській бригаді Сухопутних військ ЗСУ; 140-му окремому розвідувальному батальйону командування морської піхоти Військово-Морських сил ЗСУ.

Президент також вручив бойові прапори зі стрічкою з почесним найменуванням 60-й окремій механізованій бригаді Сухопутних військ ЗСУ з присвоєнням почесного найменування «Інгулецька»; 61-й окремій механізованій бригаді Сухопутних військ ЗСУ з присвоєнням почесного найменування «Степова»; 68-й окремій єгерській бригаді Сухопутних військ ЗСУ з присвоєнням почесного найменування «імені Олекси Довбуша».

Крім того, Володимир Зеленський вручив відзнаку Президента України «За мужність та відвагу» низці бригад і батальйонів Збройних Сил України. У Сухопутних військах: 27-й реактивній артилерійській бригаді імені кошового отамана Петра Калнишевського; 43-й окремій артилерійській бригаді імені гетьмана Тараса Трясила; 44-й окремій артилерійській бригаді імені гетьмана Данила Апостола; 15-му окремому гірсько-штурмовому батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. У Десантно-штурмових військах: 46-й окремій аеромобільній бригаді; 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді; 81-й окремій аеромобільній бригаді; 13-му окремому десантно-штурмовому батальйону імені Героя України полковника Тараса Сенюка 95-ї окремої десантно-штурмової бригади; 90-му окремому аеромобільному батальйону імені Героя України старшого лейтенанта Івана Зубкова 81-ї окремої аеромобільної бригади; 132-му окремому розвідувальному батальйону. Також цю відзнаку отримали 302-й зенітний ракетний Харківський полк Повітряних сил та 138-й центр спеціального призначення (протидії диверсіям та терористичним актам) імені князя Володимира Святославича Військової служби правопорядку.