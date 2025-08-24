З нашого боку все буде максимально готове, щоб війну закінчити – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Головне за день. Дуже активно контактуємо з усіма нашими партнерами в коаліції охочих, різні рівні – і військовий, і політичний. Європа, Сполучені Штати Америки. Головнокомандувач, міністр оборони, МЗС, Офіс – усі, хто потрібен, всі задіяні. Кожного дня – контакти з нашими партнерами: перемовини, зустрічі. Важливо, щоб усе було максимально практичним: які сили на землі, у небі, на морі – усе має бути чітко визначено. А основа безпеки – сильна наша українська армія, наші українські Сили оборони. А отже, фінансування довгострокове для армії, забезпечення зброєю – усе це буде. Я хочу подякувати кожному партнеру, який уже з нами. Важливо збільшити темп роботи над усіма деталями.

Сьогодні я говорив із британськими військовими: начальником Штабу оборони Британії – чинним – та його наступником. Я вдячний за підтримку. Ми обговорили і фронт, і наші перспективи, і ключові основи майбутніх безпекових гарантій. Дуже цінуємо нашу співпрацю з Британією.

Зараз на тижні будуть контакти з Туреччиною, будуть контакти з країнами Затоки, з країнами Європи, які можуть бути майданчиками для розмови з росіянами. З нашого боку все буде максимально готове, щоб війну закінчити. Важливо, щоб партнери це підтвердили. І надалі все буде залежати виключно від волі лідерів світу – передусім від Сполучених Штатів Америки, – щоб тиснути на Росію. Потрібні нові кроки, новий тиск: санкції, тарифи – усе це має бути на столі. Ми говорили про це з генералом Келлогом учора, ми працюємо з американцями дуже змістовно – після нашої зустрічі у Вашингтоні ми маємо нову основу для спільної роботи. Це суттєво. Росія дає сигнали виключно про те, що збирається й надалі ухилятися від реальних перемовин. Це можна змінити тільки сильними санкціями, сильними тарифами – справжнім тиском. Робимо й наші кроки, які можуть вплинути. Я хочу подякувати за влучність нашим воїнам – українські дрони, українські ракети справді добре працюють. Російська логістика, російська паливна інфраструктура це відчувають.

Сьогодні були військові доповіді. Також – Василь Малюк, голова Служби безпеки України. Українські активні операції, захисні наші операції – ми будемо все це продовжувати, інших варіантів ворог не залишає.

Ще кілька речей.

Говорили сьогодні з Прем’єр-міністром України. Зокрема, про підготовку до зими – до опалювального сезону. Дуже важливо збільшити відповідну співпрацю з нашими європейськими країнами, партнерами – є хороші домовленості в нас із Норвегією, також потрібно більш активно працювати із Єврокомісією. Щойно провів я нараду з дипломатичною командою – МЗС, Офіс, усі. Ми готуємо нові контакти з лідерами країн-партнерів. Ми очікуємо, що найближчі тижні будуть дуже активними.

Хочу подякувати всім, хто нам допомагає!

Слава Україні!