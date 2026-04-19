З початку року Фундація Олени Зеленської передала 110 генераторів освітнім закладам, лікарням і соціальним установам

Від початку року Фундація Олени Зеленської передала 110 генераторів різної потужності до закладів освіти, лікарень і соціальних установ у різних регіонах України. Про це повідомила перша леді Олена Зеленська.

Загальна вартість обладнання становить понад 61 млн грн. Шістдесят два генератори передали школам і дитячим садкам Сумської та Харківської областей, а також навчальним закладам Києва.

Сім генераторів отримали медичні установи: три в Сумській області, три в Києві та один – у селищі Сосниця на Чернігівщині. Це обладнання забезпечує автономну роботу лікарень у разі перебоїв з електропостачанням.

Окремий напрям роботи – підтримка соціальних установ. Шістнадцять генераторів передали до геріатричних закладів, центрів підтримки та реабілітації.

Ще 10 забезпечують роботу пунктів підтримки та обігріву, освітніх закладів у громадах Дніпровщини.

Генератори отримали й великі прийомні родини в Київській, Черкаській, Харківській, Миколаївській, Запорізькій областях і на Дніпровщині.

«В умовах постійних ворожих атак на критичну інфраструктуру питання безперебійного електропостачання залишається критично важливим. Для лікарень, освітніх і соціальних установ це не просто про комфорт – це про безпеку, безперервність роботи і, зрештою, про життя людей. Саме тому ми системно посилюємо енергостійкість там, де це найбільш необхідно. Вдячна нашим міжнародним партнерам, які розуміють цю потребу й підтримують нас у забезпеченні стабільності навіть у найскладніших умовах», – зазначила Олена Зеленська.

Надання допомоги відбувається у співпраці з міжнародними партнерами, зокрема Українсько-турецькою діловою радою (DEİK), Black Sea Trade and Development Bank, Hilti Foundation, Фондом родини Келлнер, HEARTLAND A/S, Beredskapslyftet та Svenska Kraftprodukter AB, а також за сприяння посольств України в Польщі, Молдові, Чехії та Швеції.

Найближчим часом Фундація передасть нову партію генераторів закладам освіти та охорони здоров’я.