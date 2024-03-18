За цей рік маємо вийти та вийдемо на максимальне українське оборонне виробництво за весь час незалежності – звернення Президента України

Бажаю здоровʼя, шановні українці, українки!

Коротко про цей день.

Провів Ставку. Була доповідь Головкома щодо основних напрямків дій. Купʼянський напрямок, наші напрямки на Донеччині, південні напрямки. Аналіз динаміки щодо боєприпасів – логістика в армії стала відчутно ефективнішою. Були доповіді Міністерства оборони та Мінстратегпрому щодо контрактів на постачання зброї та снарядів як від країн-партнерів, так і від власного виробництва. На цей рік маємо вийти та вийдемо на максимальне українське оборонне виробництво за весь час незалежності. І щороку незмінно будемо додавати цього нашого потенціалу – очевидна стратегічна перспектива України. Вдячний усім, хто працює заради цього, віддаючи всі власні сили, та всім, хто реально допомагає, – кожному лідеру, кожній державі, кожній компанії світу, які з Україною. Була також на Ставці доповідь уряду щодо будівництва фортифікацій – усі ресурси забезпечені.

Кілька речей за сьогодні щодо нашої комунікації з партнерами. Говорив з обраним Президентом Індонезії. Цінуємо відносини, яких уже вдалося досягти між нашими державами. Саме в Індонезії була представлена вперше Українська формула миру. І за цей час, що минув, Формула миру крок за кроком стає глобальною – об’єднує світову більшість. Держави та лідери з усіх континентів уже приєдналися до роботи щодо Формули, зараз ми готуємо перший інавгураційний Глобальний саміт миру. І сьогодні запросив Індонезію взяти в ньому участь. І з візитом в Україні сьогодні був сенатор Ліндсі Грем – представник Республіканської партії. Ми говорили зокрема про те, як важливо, щоб свобода й демократія виграли зараз, у цій війні, і тут, в Україні, бо інакше російська агресія та хаос будуть розповзатися світом. Я поінформував сенатора про ситуацію на полі бою, про основні потреби наших Сил оборони. Цілком очевидні потреби. «Петріоти», «атакамси», F-16. І, звичайно, артилерія. Обговорили подальшу взаємодію та підтримку України. Всі наші дії повинні бути далекоглядними, далекобійними, саме такими ефективними, які дадуть змогу всім вільним націям і надалі жити у свободі та безпеці. Я вдячний кожному у Сполучених Штатах, хто відчуває так само, як і ми, що свобода завжди має перемагати.

Також хочу сьогодні подякувати керівництву Євросоюзу та всім державам-членам за створення нового Фонду допомоги Україні в межах Європейського фонду миру. Обсяг – 5 мільярдів євро, які підуть на підтримку наших оборонних дій цього року. Очікуємо також, що цей Фонд стане складовою загальної безпекової угоди між Україною та Євросоюзом.

Дякую всім нашим людям, які б’ються й працюють заради України та українців, які підтримують кожне наше місто, кожну громаду. І особливо ті, яким зараз найскладніше: Донеччина, Луганщина, Харківщина, Сумщина, Чернігівщина, Дніпровщина, Запоріжжя, Миколаївщина, Херсонщина, наша Одеса. Ми робимо все можливе, щоб додати Україні та кожному нашому регіону більше захисту, більше сили. Дякую всім у світі, хто з Україною!

Слава Україні!