За цей тиждень у нас є підтримка від партнерів за Планом перемоги – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Коротко про цей день.

Перше – я хочу відзначити всіх наших захисників неба, які щоночі збивають «шахеди». Цього року майже кожна ніч, іноді й ранок, і день – загроза «шахедів». Ударних дронів, які Росії дав Іран. І які стали одним з основних знарядь російського терору проти України. І які, на жаль, росіяни та іранці удосконалюють. Ми завжди говорили партнерам, що треба бути більш рішучими в протидії таким злочинним альянсам. Тільки цього тижня, від понеділка до сьогодні, кожна доба – «шахеди». За одну добу 18 жовтня було 129 таких дронів. А загалом від початку цього року Росія застосувала вже більш ніж 6130 «шахедів». Значну частину наші воїни збивають. Багато допомагає РЕБ. Але не в усьому. І саме тому потрібно більше тиску на російську вже здатність виробляти таку зброю. Потрібна можливість знищувати й бази зберігання «шахедів», і всю наявну інфраструктуру їх виробництва та логістики. Терористи, на жаль, уміють використовувати час, який дає їм нерішучість вільного світу.

Так само й зараз – нова загроза: злочинний союз Росії та Північної Кореї. Я вдячний тим лідерам і представникам держав, які не заплющують очей і говорять відверто про цю співпрацю заради більшої війни. Про постачання зброї з Північної Кореї в Росію. Про те, чим росіяни можуть відплатити Пхеньяну за цю допомогу. На жаль, нестабільності та загроз може стати значно більше після того, як Північна Корея буде вчитися сучасної війни. Зараз ми маємо чіткі дані про те, що в Росію постачають і людей із Північної Кореї, і це вже не просто робітники для виробництв, а й військові. І ми чекаємо нормальної, чесної, сильної реакції партнерів на це. Фактично це вступ іще однієї держави у війну проти України. У всіх є можливість побачити докази і завдяки супутникам, і завдяки відео, яке вже приходить із Росії. Треба займатися цим. Реагувати. Протидіяти. І не можна давати злу вирости. Якщо світ мовчатиме зараз і якщо нам доведеться стикатися із солдатами з Північної Кореї на фронті так само постійно, як захищатися від «шахедів», то це точно нікому у світі не піде на користь і лише подовжить цю війну. Війну, яка має бути завершена справедливо та якнайшвидше.

І ще одне.

За цей тиждень у нас є підтримка від партнерів за Планом перемоги – дякую Франції, Литві, нашим партнерам, нашим нордикам і багатьом іншим нашим союзникам у Євросоюзі. Є дуже хороші сигнали від Сполучених Штатів – ми чуємо вже риторику, її зміни. Ми очікуємо на приїзд команди з Вашингтона, щоб на всіх робочих рівнях працювати за пунктами Плану перемоги. Домовилися щодо кількох нових пакетів підтримки – і оборонної підтримки, і енергетичної підтримки. І це дається нам дуже непросто. Але по-іншому ворога не перемогти. І я дякую всім, хто допомагає. І нам треба працювати тільки разом, тільки у єдності. Щоб для нас усіх був результат – для всієї України. Але поки це відбувається, на жаль, у тилу тут, в Україні, стаються речі, з якими жодних ворогів не треба. Це реально внутрішній ворог. Те, що відбувається із МСЕК – медико-соціальними експертними комісіями – та нахабством людей, зокрема прокурорів, які скористались своїми зв’язками з МСЕК та оформили собі фальшиві інвалідності. Я чекаю від правоохоронців зокрема, передусім – СБУ, ДБР, Офісу Генпрокурора – відповідних швидких жорстких рішень. Призначив РНБО.

Слава Україні!