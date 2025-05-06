За час цієї війни вдалося повернути з полону вже 4 тисячі 757 людей – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Найголовніше за сьогодні – повернули додому ще 205 наших воїнів із російського полону. Двісті двоє – рядові та сержанти, троє – офіцери. Захисники Маріуполя та Донеччини, Запоріжжя, Луганщини, нашої Харківської та Сумської областей. Я дякую всій нашій команді, яка займається обмінами: усім хлопцям у Координаційному штабі, хочу подякувати кожній нашій інституції – це ГУР, Офіс Президента, Служба безпеки, МВС, усім, хто допомагає. За час цієї війни вдалося повернути з полону вже 4 тисячі 757 людей. І, звісно, я вдячний кожному солдату, кожному командиру, усім нашим підрозділам, які на фронті забезпечують поповнення обмінного фонду. Наша можливість повертати додому своїх – це результат хоробрості наших воїнів, які майстерно воюють і беруть у полон окупанта. Ми маємо повернути всіх наших людей.

Сьогодні ж я привітав із Днем піхоти українських військових. Мотопіхотні, гірсько-штурмові, механізовані, стрілецькі підрозділи – основа основ Збройних Сил України, фундамент війська, усі ті, хто фізично тримає позиції, хто відновлює позиції, хто встановлює наш прапор. Україна стоїть, бо стоїть українська піхота. Бо хоч би що відбувалося, завжди лінія фронту й позиції України є саме там, де є наші піхотинці. Я дякую всім нашим воїнам!

Провів сьогодні Ставку. Було кілька ключових питань. Зокрема, забезпечення нашої армії – фінансове забезпечення. Доповідав міністр фінансів України. Ми працюємо так, щоб була абсолютна стабільність у грошовому забезпеченні наших воїнів. Ще одна важлива тема, яка була сьогодні на Ставці – захист українського неба, а саме – збиття «шахедів», зокрема, за допомогою інших дронів. Це одна з найбільш передових технологій сучасної війни. І я вдячний усім, хто її впроваджує, хто забезпечує цю нову для будь-якої армії можливість – дронами захищати свою країну від дронів. Сьогодні я доручив Міністерству оборони та Міністерству закордонних справ активніше працювати з партнерами для фінансування виробництва саме таких перехоплювачів. Ми будемо цей напрямок максимально розвивати, і по кожному регіону буде своя відповідальність саме за цю роботу.

І ще одне.

Я вітаю з обранням нового канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Німеччина є одним із ключових наших друзів, реально один із лідерів у підтримці України. Це стосується передусім ППО – найбільше систем «Петріот» та «Айрісів» як для однієї країни дала саме Німеччина. Це тисячі врятованих життів. Також Німеччина є лідером у допомозі нашій фінансовій стійкості. Україна дуже цінує нашу співпрацю. Ми готуємося до перших перемовин із паном канцлером. У нас із ним є речі, які зможуть економічно посилити обидві наші країни й дати більше безпеки на десятиліття. Чекаємо зустрічі. Я бажаю успіху на посаді. Загалом найближчі тижні мають бути дуже активними для України в дипломатії. Ми готуємо рішення та готуємо нові пакети підтримки. Ми готуємо нові кроки тиску на Росію заради того, щоб захистити наших людей. Дякую всім, хто з Україною!

Слава Україні!