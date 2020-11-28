За даними ЗСУ, на сьогодні 69 військовослужбовців вважаються зниклими безвісти – представник уповноваженого Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій

Керівник офісу уповноваженого Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій Наталія Зарецька сподівається, що Комісія з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, повноцінно запрацює до кінця березня, якщо державні органи діятимуть за планом, запропонованим Офісом Глави держави. Про це вона заявила в інтерв’ю інформаційному агентству «Укрінформ».

Наталія Зарецька зазначила, що, реагуючи на звернення членів родин зниклих безвісти військовослужбовців, Президент України підписав Указ № 495/2020 «Про заходи щодо захисту прав та інтересів осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, жертв насильницьких зникнень, членів їх сімей».

Вона висловила сподівання, що голова Комісії з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, може бути обраний протягом двох тижнів.

«Якщо все піде за планом, всі формальні процедури відбудуться, в березні комісія почне роботу повноцінно», – наголосила Наталія Зарецька.

Представник уповноваженого Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій зазначила, що пошукові роботи не припинялися і здійснювалися силами підрозділів Національної поліції та військовими в зоні проведення бойових дій (гуманітарний проект Збройних сил України «Евакуація 200»), а також громадськими організаціями.

«Основні складнощі - з пошуками на непідконтрольних територіях. Дії на тимчасово окупованих територіях узгоджуються в політичному форматі через Тристоронню контактну групу. І, на жаль, сьогодні отримати дозвіл і гарантію безпеки пошуків не вдається через позицію протилежної сторони», – зазначила Наталія Зарецька.

Вона додала, що станом на сьогодні на окупованих територіях працювати може лише Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Керівник офісу уповноваженого Президента України зауважила, що, згідно з даними ЗСУ, на сьогодні 69 військовослужбовців вважаються зниклими безвісти.

Нині загальний облік зниклих безвісти в зоні проведення Антитерористичної операції, Операції об'єднаних сил, на тимчасово окупованих територіях (як військових, так і цивільних осіб) здійснює СБУ через створений у її складі Об’єднаний центр з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників та встановлення місцезнаходження безвісти зниклих у районі проведення ООС, який має зведену інформацію.

Крім того, за словами Наталії Зарецької, законодавство передбачає функціонування Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Згідно з чинним законодавством, його адміністратором (установа, яка фізично забезпечує функціонування реєстру) має бути державне підприємство, підконтрольне Міністерству юстиції, а держателем (орган, що вносить інформацію в базу) – Комісія.

«Технічно Єдиний реєстр може бути створений та запущений в роботу за півроку, якщо відповідне фінансування буде передбачене», – зазначила вона.