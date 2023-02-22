За дорученням Президента Андрій Єрмак провів розширене засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад при Главі держави

За дорученням Президента України Володимира Зеленського керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак провів розширене засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад при Главі держави.

Участь у засіданні взяли представники Офісу й урядовці, у форматі відеоконференції долучилися начальники ОВА та міські голови.

«Хоча ми все ще перебуваємо в екстремальних умовах, уже сьогодні потрібно підвищувати ефективність. Вважаю, це буде потужним сигналом того, що країна живе, бореться й обов’язково переможе. Є багато питань, які ми повинні вирішувати в інтересах громадян України», – зазначив Андрій Єрмак.

Серед головних питань сьогоднішньої зустрічі – підготовка до проведення Конгресу місцевих та регіональних влад, що має відбутися в березні.

Учасники засідання обговорили поточний стан енергетичної системи України та заходи з подолання наслідків терористичних атак Росії на об’єкти енергетичної інфраструктури.

Заступник керівника Офісу Президента Олексій Кулеба констатував: Україні вдалося відновити та стабілізувати ситуацію в енергетичному секторі, однак є низка питань, що потребують розв’язання, і заходів, яких необхідно вжити. Зокрема, він акцентував увагу на забезпеченні справедливого розподілу електроенергії як серед побутових споживачів, так і серед підприємств.

У контексті відновлення учасники зустрічі обговорили також питання відбудови України. «Важливо до моменту проведення конгресу підійти з чітким розумінням того, як ми будемо працювати над відновленням. Президентом поставлено завдання звести все це до єдиного розуміння. Цього потребують наші партнери, і цього потребуємо ми», – наголосив Андрій Єрмак, зауваживши, що йдеться про те, чого ми потребуємо зараз, і те, що ми плануємо на перспективу.

Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Мустафа Найєм презентував присутнім Агентство відновлення та розвитку інфраструктури України. Він розповів про функції цієї структури, її пріоритети й порядок взаємодії з регіонами та громадами.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль поінформував про джерела фінансування відновлення. За його словами, було відкрито відповідний спецрахунок для відновлення регіонів, що постраждали від російської агресії. Як зазначив очільник уряду, уже зараз спецфонд наповнюється завдяки конфіскованим активам російських банків. Також передбачено наповнення його від доходів Національного банку України та шляхом фінансування з боку міжнародних партнерів.

За словами Дениса Шмигаля ідеться про п’ять пріоритетів: відновлення енергетики, пошкодженого житла людей, критичної інфраструктури, розмінування й економічне відновлення – розвиток малого та середнього бізнесу.

Окремо обговорили необхідність формування управлінського кадрового резерву України в умовах викликів сьогодення, яких дуже багато.

На переконання Андрія Єрмака, можливості й потенціал регіонів недостатньо використовуються для того, щоб поповнювати кадровий резерв держави.

«Сьогодні держава дуже потребує молодих людей із гарним досвідом (із іноземних й українських вузів), які готові працювати на країну. Умови екстремальні. Ми всі живемо у форматі 24/7, але все ж таки я вважаю, що ми рухаємося до нашої перемоги й тому повинні вже сьогодні думати, як ми будемо все це відновлювати, тож повинна працювати постійна потужна команда», – сказав керівник Офісу Президента.

Олексій Кулеба презентував концепцію управлінського резерву, яка передбачає пошук, відбір та підготовку вмотивованих, амбітних, відповідальних і небайдужих державників, формування команди працівників цивільного фронту, які пройшли спеціальну програму з урахуванням усіх викликів і вимог воєнного часу.

«Ми маємо працювати так само наполегливо й важко, як і військові. Маємо ще більше змінити ставлення державних службовців та управлінців до роботи. Ми маємо тримати свій фронт», – переконаний заступник керівника Офісу Президента.

«Ці люди мають бути багатофункціональними спеціалістами і, головне, небайдужими до своєї роботи й готовими допомагати людям», – додав він.

Також учасники зустрічі заслухали доповідь міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка щодо взаємодії міністерства з місцевими й регіональними владами з метою формування штурмових бригад «Гвардії наступу».

«Ми зараз обираємо найкращих з-поміж наймотивованіших, тому що завдання, які стоятимуть перед цими підрозділами, вимагатимуть високого професіоналізму», – констатував Ігор Клименко.

Він зазначив, що, зважаючи на кількість охочих вступити до бригад, можливо, надалі ініціюватиметься створення нових.

Також учасники засідання обговорили питання організації та проведення міжнародного форуму громад і міст «Саміт мерів «Об’єднані міста заради майбутнього».