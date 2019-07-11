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За дорученням Президента погашено заборгованість із заробітної плати працівникам Миколаївського суднобудівного заводу

23 липня 2019 року - 14:19

За дорученням Президента України Володимира Зеленського було вирішено питання погашення заборгованості із заробітної плати працівникам державного підприємства «Миколаївський суднобудівний завод».

Під час робочої поїздки до Миколаївської області 17 липня Глава держави отримав інформацію про наявність боргів із зарплатні перед працівниками цього підприємства.

Володимир Зеленський доручив генеральному директору Державного концерну «Укроборонпром» Павлу Букіну невідкладно вирішити питання щодо погашення цієї заборгованості.

23 липня Державний концерн «Укроборонпром» відзвітував про виконання доручення Президента у повному обсязі. За його інформацією, на рахунки державного підприємства «Миколаївський суднобудівний завод» для погашення заборгованості із заробітної плати було перераховано 54,8 млн грн. Крім того, було перераховано 31,7 млн грн для виплат компенсації за несвоєчасно виплачену заробітну плату, а також податків і зборів, пов’язаних із розрахунком за оплату праці.

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