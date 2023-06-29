За дорученням Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радниками з питань національної безпеки у форматі Quad

За дорученням Глави Української держави керівник Офісу Президента Андрій Єрмак разом із заступником керівника Офісу Ігорем Жовквою провів телефонну розмову з радниками з питань національної безпеки у форматі Quad (Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Франція, Німеччина).

У межах постійного діалогу із союзниками Андрій Єрмак поінформував співрозмовників про оперативну ситуацію на фронті та актуальні потреби Збройних Сил України у різних видах озброєння.

Темою розмови стало також надання Україні дієвих гарантій безпеки, зокрема підготовка відповідного багатостороннього документа з цього питання.

Також було обговорено стан підготовки до проведення саміту НАТО у Вільнюсі й очікувані результати.

Андрій Єрмак укотре подякував за незмінну підтримку України та її народу.

Партнери домовилися продовжити регулярні консультації з Україною у форматі Quad з метою подальшої координації спільних зусиль у сфері безпеки та підтримки нашої держави.