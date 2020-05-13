За дорученням Президента України Сергій Трофімов представив нового голову Запорізької ОДА Віталія Боговіна

За дорученням Глави держави перший заступник керівника Офісу Президента України Сергій Трофімов представив громаді регіону нового очільника Запорізької обласної державної адміністрації Віталія Боговіна.

Указ про його призначення (№ 221/2020) Президент України Володимир Зеленський підписав 12 червня.

Представлення нового голови ОДА відбулося в сесійній залі Запорізької обласної ради. У заході також взяли участь віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков та голова Служби безпеки України Іван Баканов.

Сергій Трофімов подякував попередньому голові Запорізької облдержадміністрації та його команді за роботу й зазначив, що сьогодні відбувається цивілізована передача справ від одного керівника ОДА до іншого.

«Це свідчить про злагоджену роботу, спрямовану на розбудову регіону та його розвиток», – сказав перший заступник керівника Офісу Президента.

Новопризначений голова Запорізької ОДА зауважив, що має за честь очолити область, де живе й працює, і наголосив, що усвідомлює свою відповідальність за розвиток краю.

«Я розумію очікування Президента, Кабінету Міністрів України та жителів нашої області від моєї діяльності. Я готовий до цієї відповідальності», – зазначив він.

Серед пріоритетів своєї роботи Віталій Боговін назвав забезпечення реалізації національної програми «Велике будівництво» в межах області, зокрема завершення спорудження мостів, реконструкцію головної площі області, а також відновлення автодоріг на всій території регіону.

«Наразі наше завдання – відновити минулорічні надходження в бюджет, які зменшились на 50%, за рахунок залучення в область інвестицій, ефективного використання бюджету, збільшення кількості робочих місць та повернення бізнесу в регіон», – наголосив новопризначений голова ОДА.

Крім того, у планах облдержадміністрації – створення онлайн-карти доріг, мобільного ЦНАПу, впровадження єдиної гарячої лінії 112, реалізація проекту «Смарт Запоріжжя», запровадження нових цифрових державних сервісів тощо.

Серед основних завдань також – забезпечення сучасного, якісного та водночас доступного медичного обслуговування населення області, розвиток спорту, освіти та культури, підтримка соціальних ініціатив.

Довідка. Віталій Боговін – приватний підприємець, співвласник групи компаній у аграрній галузі. Народився 1969 року в Запорізькій області. У 1988-му закінчив Ногайський радгосп-технікум у Приморську за спеціальністю «Зоотехнік», у 2003 році – Дніпропетровський державний аграрний університет за спеціальністю «Зооінженер».