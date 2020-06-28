За два дні в зоні проведення ООС Президент пересвідчився в цілодобовому дотриманні перемир'я на лінії розмежування

Президент України Володимир Зеленський другий день перебуває в зоні проведення Операції об'єднаних сил. Глава держави особисто переконався, що режим повного та всеосяжного припинення вогню діє. Загалом за два дні Володимир Зеленський проїхав понад 100 км лінії розмежування.

У ніч з 6 на 7 серпня Глава держави перебував поблизу однієї з ділянок на лінії фронту та пересвідчився, що і в цей час доби також діє перемир'я.

«Повністю хочеш зрозуміти, поспілкуватись, як усе контрольовано. Я вдячний усім за моральний дух. Дійсно, зберігається режим тиші з нашого боку, все під контролем», – заявив Президент у розмові з представниками ЗМІ.

Під час поїздки Глава держави спілкувався з українськими військовими відверто й неформально, щоб зрозуміти настрій бійців.

«Вони дивуються. Кажуть, що раніше так не приїжджали, не ночували», – зауважив Володимир Зеленський.

На одній з передових позицій Глава держави поцікавився у військових ситуацією на їхній ділянці фронту.

«Зараз не стріляють?» – запитав Президент.

«Бувають провокації з тієї сторони. А так – усе нормально в нас», – відповів військовослужбовець.

Ще один армієць розповів Володимиру Зеленському, що зберігає бойовий дух і завжди готовий боротися за Батьківщину та дати відсіч ворогу.

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак закликав суспільство відрізняти поодинокі постріли, які нині бувають в ООС з боку бойовиків, від обстрілів. І саме обстрілів на лінії фронту з початку перемир'я наразі не відбувається.

«У нас на території, де немає війни в Україні, кожного дня буває стільки обстрілів і вибухів... А тут все-таки лінія зіткнення. І взагалі, такі поодинокі постріли були раніше й при більш серйозних обстрілах», – заявив він.

Так, за його словами, 6 серпня на лінії розмежування не зафіксовано жодного пострілу. А 7 серпня – два постріли в різних місцях.

«Раніше ми їх не фіксували взагалі. Вони неприцільні, вони не долітають до наших позицій. Але ми чітко визначилися, що не обманюємо нікого. У першу чергу суспільство, щоб усі розуміли, що відбувається. Взагалі їх можна було б не враховувати», – наголосив Руслан Хомчак.

Майже за два тижні перемир'я армія та жителі Донбасу почали відчувати кінець війни, а життя в регіоні почало відроджуватися, розповів міністр оборони України Андрій Таран. Від війни стомились і армія, і цивільні, зазначив він.

«Усі хочуть миру на цій землі. Те, що відбувається зараз, дає надію, дає людям сподівання, що ми колись нарешті це вирішимо. Безперечно, зараз це вирішує не армія. Мають вирішувати це питання політичним шляхом», – зазначив міністр.

«Солдати казали, що якщо політики не будуть вирішувати, не зможуть вирішувати, нам нічого не залишиться крім того, щоб покладатися лише на Збройні сили», – додав Андрій Таран.

За словами міністра оборони, саме така поїздка вздовж лінії розмежування й дала змогу зрозуміти настрій українських бійців, які захищають державу. Наразі армія, зазначив Андрій Таран, вірить Верховному Головнокомандувачу України.

«Це дійсно чудово сприймається особовим складом. Вони раді бачити Президента – не там десь, який лише по телебаченню виступає, а того, який з ними, приїздить до них, вникає в те, що відбувається, проводить бесіди. Дуже чудова психологічна атмосфера кожного разу, коли Президент приїжджає на позицію», – наголосив він.