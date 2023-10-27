За ініціативою Фонду Президента України стартував пілотний цикл програми, що сприятиме розвитку людського капіталу

Радниця – уповноважена Президента України з питань Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту Ольга Будник повідомила про початок пілотного циклу програми «Лідери трансформації університетів задля відновлення України», яка покликана сформувати нове прогресивне покоління керівників закладів вищої освіти й посилити конкурентоспроможність українських університетів.

Програма створена з ініціативи Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту у співпраці з Міністерством освіти і науки України та Британською Радою в Україні.

Вона спрямована на очільників закладів освіти й має на меті створити якісний лідерський резерв, який володіє сучасними компетенціями задля посилення інституційної спроможності українських університетів.

«Одним із ключових завдань Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту є інтернаціоналізація освіти. Її вихід на якісно новий рівень дасть змогу українським університетам мати конкурентні переваги перед іноземними закладами освіти, відповідати вимогам до якості освітніх послуг від українських студентів, які потребують особливих навичок і знань для можливостей ефективного відновлення держави, а також для збільшення привабливості перед іноземними слухачами», – зазначила Ольга Будник.

Програма також спрямована на створення можливостей для спільних досліджень із міжнародними партнерами й університетами, забезпечення мобільності українських студентів, фінансової стійкості та автономії університетів тощо.

Навчання в межах програми забезпечують як британські партнери (Університет Кардіффа), так і найкращі українські експерти, інтелектуали та бізнес-тренери. Це має започаткувати новий рівень підтримки лідерів українських вишів.

Під час навчання слухачі пройдуть 4 модулі, кожен із яких присвячений актуальній тематиці: «Нова роль університетів», «Стратегії, зміни», «Лідерство, автономія», «Фінанси, проєкти».

«Створення умов і формування сучасних компетенцій у керівників закладів вищої освіти, що зроблять можливою реальну конкурентоспроможність українських ЗВО, – одна з цілей програми «Лідери трансформації університетів задля відродження України». Навчання – це безперервний процес, і він необхідний на всіх рівнях керівних ланок, щоб якість освітніх послуг зростала», – констатував заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький.

Пілотний цикл програми триватиме з жовтня 2023 року до лютого 2024-го. Участь у ньому беруть шість провідних університетів України: Запорізький національний університет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Маріупольський державний університет, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Національний університет «Львівська політехніка», Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

Очікується, що після завершення програми відбудеться зміцнення ролі університетів як центрів регіонального розвитку й відновлення, зокрема й формування навчальних програм з урахуванням отриманого досвіду в умовах війни.