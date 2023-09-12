За ініціативою Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту розроблено Концепцію системи забезпечення безпеки в закладах освіти

В Одесі відбулася презентація Концепції системи забезпечення безпеки в закладах освіти, розробленої за ініціативою Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту у співпраці з Міністерством освіти і науки та Міністерством внутрішніх справ та за підтримки ЮНЕСКО.

Проект спрямований на зменшення негативних наслідків війни для психічного здоров’я українських дітей.

Концепція передбачає розробку державної політики та інструментів для підтримки психічного здоров'я й надання психосоціальної допомоги у закладах освіти, а також сприяння створенню безпечного освітнього середовища.

Йдеться не лише про фізичну та психологічну безпеку всіх учасників освітнього процесу, а й про навички реагування у надзвичайних ситуаціях, що надзвичайно важливо в умовах війни, яка триває.

Водночас у процесі розробки Концепції було враховано досвід інших країн, які потерпають від військових конфліктів.

Одним із пілотних регіонів, де вперше будуть втілені всі елементи безпекової Концепції, стане Одеська область.

«Сучасні реалії вимагають від усіх учасників освітнього процесу участі та готовності здобувати нові компетенції у сфері безпеки. Набуття практичних навичок реагування у надзвичайних ситуаціях тепер базовий і життєво необхідний елемент у процесі освіти», – зауважила радник – уповноважена Глави держави з питань Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту Ольга Будник.

Начальник Управління ювенальної превенції Національної поліції України Василь Богдан наголосив, що створення безпечного освітнього середовища є пріоритетом для правоохоронців.

«Ми посилили присутність поліції у навчальних закладах, закріпивши конкретних поліцейських для комунікації та проведення просвітницьких заходів. Маршрути патрулювання наблизили до шкіл. Забезпечуємо заклади освіти тривожними кнопками та сигналізацією, сприяємо встановленню відеоспостереження та фізичної охорони. Для безпечного навчання потрібна співпраця всіх органів влади, громадських і міжнародних організацій, і наш пілотний проект є прикладом такої співпраці», – прокоментував він.

Як зазначила радник міністра освіти і науки, національний проектний офіцер ЮНЕСКО Оксана Савицька, під час надзвичайної ситуації критичну роль відіграватимуть саме відпрацьовані вміння, і цьому елементу Концепції безпеки приділено особливу увагу.

«До питань системного практичного навчання вперше підійшли ґрунтовно, чітко розподіливши ролі в закладах освіти. Наприклад, впроваджується термін «команда реагування». Склад команди визначає адміністрація закладу освіти, вона отримує інструменти, методики, а головне – її учасники проходять системні практичні тренінги на базах ДСНС для відпрацювання відповідних компетенцій під час настання надзвичайних ситуацій», – розповіла Оксана Савицька.