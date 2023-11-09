За ініціативою Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту українські стартапи вперше будуть представлені на міжнародній EdTech-конференції Bett UK 2024

Фонд Президента з підтримки освіти, науки та спорту ініціював участь України в одній із найбільших світових подій у сфері освітніх технологій (EdTech) – Bett UK 2024. Вперше українські стартапи будуть представлені на EdTech-конференції, що відбудеться в Лондоні 24–26 січня 2024 року.

«Участь у Bett UK – це важливий крок для України на світовому ринку освітніх інновацій і технологій. Фонд Президента робить усе можливе, щоб наші освітні продукти були презентовані якомога ширшій аудиторії. Україна має чудові можливості, щоб посісти своє вагоме місце на ринку EdTech. Нам є чим пишатися і що запропонувати світові», – заявила радниця – уповноважена Президента України з питань Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту Ольга Будник.

Фонд Президента разом із Міністерством освіти і науки, Міністерством цифрової трансформації, Українським фондом стартапів та акселератором YEP запрошує вітчизняні стартапи взяти участь у конкурсі за право першими представити Україну на Bett UK 2024.

Отримати докладну інформацію та зареєструватися для участі в конкурсі можна за посиланням: https://usf.com.ua/bett-uk-2024-u-londoni/. Подання заявок триває до 20 листопада.

«Серед всесвітньо відомих EdTech-компаній є Grammarly, яким користується понад 30 мільйонів людей щодня, або Headway, який нещодавно включили до переліку найперспективніших стартапів Європи. Але мало хто знає, що ці компанії мають українське походження. Конференція Bett – це найкраще місце, щоб розповісти про досягнення українських освітніх технологічних компаній і налагодити зв’язки для їх подальшого розвитку», – зазначила радниця директора Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту з розвитку та міжнародної діяльності Уляна Автономова.

У межах Bett UK українські стартапи отримають унікальну можливість презентувати свої інноваційні продукти, налагодити зв'язки та співпрацю з міжнародними партнерами. Більш як 600 компаній-учасниць, понад 30 тисяч освітян та інноваторів зі 123 країн зберуться у столиці Великої Британії, щоб презентувати цільовій аудиторії свої рішення в галузі освітніх технологій.