За ініціативою Олени Зеленської на порталі «Дія» створять новий розділ з послугами для вразливих груп населення

У межах ініціативи першої леді Олени Зеленської «Без бар’єрів», спрямованої на забезпечення рівних можливостей для всіх українців, Міністерство цифрової трансформації та ПРООН в Україні створять зручний каталог послуг для вразливих груп населення. Каталог буде розміщено на державному порталі «Дія» в окремому розділі «Дія. Без бар’єрів». Про це сьогодні на зустрічі домовилися перша леді з віце-прем’єр-міністром – міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим та постійною представницею ПРООН в Україні Дафіною Ґерчевою.

«Безбар'єрність має бути суспільною нормою. Ідея створення особливого розділу в «Дії» виникла ще влітку, під час проведення «Великої розмови про безбар’єрність». Тоді в опитуванні, яке відбувалося на порталі, взяли участь понад 37 тисяч людей, 94% з них сказали, що бачать бар’єри навколо себе», – зазначила Олена Зеленська.

Розділ міститиме зручний каталог послуг для тих, хто часто стикається з бар’єрами: літніх людей, людей з інвалідністю, батьків маленьких дітей та інших. У ньому вони зможуть знайти всі необхідні послуги, які вже доступні онлайн, та роз’яснення стосовно тих, які поки що залишаються в офлайні. Наприклад, для людей з інвалідністю в одному розділі будуть зібрані всі доступні публічні послуги: оформлення державної соціальної допомоги, направлення до реабілітаційної установи, направлення на забезпечення засобами реабілітації тощо.

«Одна з пріоритетних цілей Мінцифри – перенести 100% державних послуг в онлайн. Ми щодня працюємо над створенням зручних державних сервісів, які спрощують життя українців. Я вдячний Олені Зеленській за ініціативу та ПРООН – за підтримку цифровізації послуг. Разом ми запускаємо на порталі «Дія» платформу «Дія. Без бар’єрів». Щоб кожна людина могла отримати доступ до державних послуг тоді, коли їй це потрібно, й там, де це їй зручно», – зазначив Михайло Федоров.

Крім створення окремого розділу, сторони також домовилися розширити вже наявні. Так, у розділ «Життєві події та ситуації» було вирішено додати підрозділ «Працевлаштування». Він міститиме інструкції та рекомендації для людей з пошуку роботи та працевлаштування: де знайти вакансії, як створити резюме, як пройти співбесіду онлайн, а також відповіді на інші запитання.

«Ми у ПРООН твердо переконані, що суспільство ніколи не зможе досягти Цілей сталого розвитку без залучення всіх, зокрема людей з інвалідністю. Тому ми підтримуємо зобов'язання, які взяла на себе держава щодо забезпечення інклюзивного підходу до надання електронних послуг, який гарантує, що ніхто не залишиться без уваги, забезпечуючи рівні можливості для всіх як у фізичному, так і у віртуальному середовищі», – сказала Дафіна Ґерчева.

У межах співпраці також будуть створені два освітні серіали. Перший – «Безбар’єрна грамотність» – буде цікавим для більшості українців. Основні його завдання – познайомити громадян з темою безбар’єрності та долучити їх до просування цінностей інклюзії та різноманіття. Другий, «Держава без бар’єрів», – для публічних службовців, які працюють у державних та муніципальних органах і потребують знань про нові державні підходи у сфері безбар’єрності та про те, як вони можуть використовувати безбар’єрний підхід у своїй роботі. Серіали будуть розміщені на платформі «Дія. Цифрова освіта».