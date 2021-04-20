За ініціативою Олени Зеленської в Музеї національної історії Данії в замку Фредеріксборг запустили україномовний аудіогід

У межах проекту першої леді України Олени Зеленської з упровадження україномовних аудіогідів відбувся запуск п’ятнадцятого аудіогіда українською в Музеї національної історії в замку Фредеріксборг у Данії.

Зустріч з нагоди запуску відбулася у форматі відеоконференції, у якій взяли участь дружина Президента України Олена Зеленська, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Королівстві Данія Михайло Видойник, Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Данія в Україні Оле Егберг Міккельсен та директор Музею Метте Скуґорд.

«Дипломатичні відносини між Україною та Королівством Данія наближаються до 30-річного ювілею. Протягом цього періоду наші країни реалізували багато проектів у культурній, гуманітарній та екологічній сферах. Всього тиждень тому розпочав свою діяльність Українсько-данський молодіжний дім у Києві, а вже сьогодні ми запустили україномовний аудіогід у замку Фредеріксборг, відомому як Музей національної історії Данії», – зазначила Олена Зеленська.

«Ініціатива Олени Зеленської та скоординована робота українських дипломатів і її команди дають чудовий результат – ми спільними зусиллями реалізуємо культурні ініціативи в інтересах нашої держави та українців за кордоном. Запуск україномовного аудіогіда є чудовим проявом культурної дипломатії, яка відкриває Україну світу і, навпаки, світ – Україні», – зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Замок-палац Фредеріксборг був побудований у перших десятиліттях XVII ст. як резиденція короля Крістіана IV і є найбільшим замком епохи Відродження у Скандинавії. З 1671 до 1840 рр. у церкві палацу відбувалися церемонії сходження на престол нових монархів Данії та Норвегії. З 1878 року замок перетворився на Музей національної історії, основу якого складали витвори мистецтва, зібрані королівською родиною.

Запуск аудіогіда став можливим завдяки підтримці Міністерства закордонних справ України, Посольству України у Королівстві Данія, а також Музею національної історії в замку Фредеріксборг.