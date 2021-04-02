За ініціативою Олени Зеленської в Національному музеї Катару впровадять україномовний аудіогід

Під час офіційного візиту Президента України до Держави Катар перша леді Олена Зеленська відвідала Національний музей Катару, де з її ініціативи був підписаний Меморандум про впровадження першого на території цієї країни україномовного аудіогіда.

Таких домовленостей було досягнуто після перемовин Олени Зеленської та голови катарської організації Qatar Museums шейхи Мейасси бінт Хамад Аль Тані.

«Я хочу, щоб українська мова лунала в історичних пам’ятках всюди, де є українці. Впровадження першого україномовного аудіогіда в Катарі – чудовий крок для наших країн для пізнання одна одної», – відзначила Олена Зеленська.

Зі свого боку шейха Мейасса підтримала ініціативу дружини Президента України та відзначила, що сподівається, що це лише перший крок у співпраці двох країн.

«Ваша ініціатива спонукала мене замислитися, щоб у більшості українських музеїв активно лунала й арабська мова», – звернулася до Олени Зеленської шейха Мейасса бінт Хамад Аль Тані.

Крім того, під час перемовин Олени Зеленської та шейхи Мейасси бінт Хамад Аль Тані сторони обговорили низку конкретних проектів у культурній сфері. Зокрема, обмін досвідом між працівниками музейних установ двох країн, проведення спільних заходів в Україні та Державі Катар у галузі культури, мистецтва та моди, а також впровадження онлайн-виставок, які набули актуальності в часи COVID-19.