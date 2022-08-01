За підтримки першої леді українським медзакладам передано десять інкубаторів для виходжування новонароджених

У Дніпропетровську та Миколаївську обласні дитячі клінічні лікарні та Запорізький обласний перинатальний центр надійшли інкубатори для виходжування новонароджених. Обладнання передано в межах проекту першої леді України Олени Зеленської та за підтримки Міністерства охорони здоров’я.

«Від 700 грамів – стільки важить малюк, народжений передчасно. Його небезпечно навіть брати на руки, бо в нього може зупинитися серце. За даними ВООЗ, недоношеними в Україні народжувалися 9% дітей. Але після повномасштабного російського вторгнення таких стало майже вдвічі більше – результат щоденного, щохвилинного стресу, у якому змушені жити мами», – розповіла Олена Зеленська.

За словами головного лікаря Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні Олександра Пліткіна, у його закладі постійно перебуває шість-десять передчасно народжених немовлят у важкому стані.

«Інкубатор призначений для безпечного транспортування немовляти всередині медзакладу, коли треба зробити рентген, обстеження, а часто – й операції», – пояснив Олександр Пліткін.

Загалом медзакладам у Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Сумській областях за підтримки першої леді передано десять таких апаратів.

Раніше до ініціативи приєднався Президент Володимир Зеленський. На інкубатори для новонароджених він витратив грошову частину премії імені Александра Дубчека, якою його нагородив уряд Словаччини.

Крім того, за підтримки першої леді, Посольства України у Молдові та МОЗ Одеській обласній дитячій клінічній лікарні передано сучасне обладнання для анестезії та реанімації.

«Проект із забезпечення медзакладів необхідним обладнанням триває. Адже кожне життя для нас – надважливе», – резюмувала Олена Зеленська.