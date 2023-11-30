За програмою подвійних дипломів з університетами Великої Британії навчаються вже 112 студентів – перші підсумки запуску освітніх проєктів у межах ініціативи Twinning

Радниця – уповноважена Президента України з питань Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту Ольга Будник узяла участь у круглому столі, на якому підбили підсумки запуску освітніх програм подвійних дипломів з університетами Великої Британії в межах ініціативи Twinning.

Під час круглого столу було презентовано перші результати програми, ініційованої Фондом Президента з підтримки освіти, науки та спорту. Програма подвійних дипломів з університетами Великої Британії передбачає можливість здобувати вищу освіту за навчальною програмою, яку створюють і реалізують українські та британські університети водночас. За результатами навчання випускники отримують дипломи двох закладів вищої освіти. Це шанс для українських студентів здобути освітні компетенції українською та англійською, які визнаються двома державами.

«Дуже надихає темп інтернаціоналізації вищої освіти та перші результати програми подвійних дипломів, які демонструють наші університети. Ми впевнено виходимо на міжнародну арену освітніх послуг і не лише посилюємо спроможність українських закладів вищої освіти завдяки партнерству з університетами Великої Британії – українська вища освіта стає привабливою та доступною для іноземних студенів», – зазначила Ольга Будник.

Станом на сьогодні за програмою подвійних дипломів з університетами Великої Британії у межах ініціативи Twinning навчаються 112 студентів, реалізується шість партнерств між українськими та британськими вишами: Cумський національний аграрний університет і Королівський аграрний університет реалізовують програму «Стійке сільське господарство та продовольча безпека»; Херсонська державна морська академія та Плімутський університет – «Експлуатація суднових енергетичних установок»; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу та Університет Саут-Банк – «Інформаційні технології для сталого розвитку енергетики»; НУ «Львівська політехніка» та Університет Ноттінгем-Трент – «Психологічне благополуччя та ментальне здоров'я»; Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця та Університет Абертей – «MBA: Організаційні трансформації та стійкий розвиток», «Організаційні трансформації та кібербезпека»; Український католицький університет та Ноттінгемський університет – «Майбутнє спадщини: культура, історія, література».

«Це унікальна та рівноправна програма, у межах якої створюється навчальний продукт зі спільним ядром, який цікавий обом сторонам: і українським університетам, і закладам вищої освіти Великої Британії», – наголосив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький.

Круглий стіл організовано Cormack Consultancy Group за участю представників Міністерства освіти і науки України, британської академічної спільноти (онлайн), а також представників українських закладів вищої освіти.