За результатами розмови з Президентом Єврокомісії Глава держави провів нараду щодо захисту інтересів України та принципів вільної торгівлі з ЄС

Президент Володимир Зеленський провів тривалу нараду з урядовцями та командою Офісу Глави держави щодо подальшої тактики захисту інтересів України та принципів вільної торгівлі із Європейським Союзом. Нарада відбулася відразу після розмови з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, за результатами якої було домовлено, що всі тимчасові обмежувальні заходи ЄС втрачають чинність сьогодні, 15 вересня.

Глава держави разом із Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, першим віце-прем’єр-міністром – міністром економіки Юлією Свириденко, віце-прем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною, міністром аграрної політики Миколою Сольським, заступником міністра економіки – торговим представником України Тарасом Качкою, а також заступниками керівника Офісу Президента Ігорем Жовквою та Ростиславом Шурмою спланував подальші кроки щодо підтримки українських аграріїв.

Учасники наради домовилися протягом найближчого часу напрацювати низку ефективних заходів, які унеможливлюватимуть виникнення подібних криз у майбутньому й захистять принципи вільної конкуренції у Європі.

Українська сторона перебуває в постійному контакті з європейськими партнерами та відпрацьовує практичне рішення, яке дасть змогу оптимізувати аграрний експорт в інтересах усієї європейської співдружності та не завдасть збитків вітчизняній економіці.

Президент України розраховує, що Європейська комісія утримуватиметься від запровадження будь-яких обмежень щодо українського експорту в майбутньому. Можливі односторонні обмеження з боку деяких країн – членів ЄС отримають відповідну реакцію України.

Учасники наради висловили переконання, що наша держава як майбутній член Євросоюзу спільно з європейськими партнерами має вже зараз працювати над довгостроковими рішеннями та постійною лібералізацією, що сприятиме зміцненню безпеки та вільної торгівлі у Європі.